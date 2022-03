V kostum tega bitja se je igralec vsakič oblačil kar tri ure #foto

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 premierno ogledali fantazijsko dramo Oblika vode (The Shape of Water). Film je režiral Guillermo del Toro, izmed 13 nominacij za oskarja pa je domov odnesel kar štiri. V glavnih vlogah bodo nastopili Sally Hawkins, Octavia Spencer in Michael Shannon, v nadaljevanju pa si lahko preberete nekaj zanimivosti iz zakulisja snemanja te svetovne uspešnice.

Filmsko zgodbo je navdihnila druga znanstvenofantastična grozljivka.

Inspiracija za scenarij filma Oblika vode (The Shape of Water) je nastal na podlagi črno-belega filma Bitje iz črne lagune (Creature from The Black Lagoon). V njem znanstveniki potujejo v amazonsko džunglo in v njej odkrijejo pošast, ki je vizualno precej podobna bitju, ki nastopa v filmu Oblika vode (The Shape of Water). Režiser Guillermo del Toro je sicer črno-beli film velikokrat gledal v svojem otroštvu. Sprva je želel s svojim filmom samo predstaviti staro zgodbo na drugačen način, ampak filmski studio Universal tega ni odobraval, zato je scenarij napisal na bazi svojih idej, ohranil pa je vizualno podobnost bitja.

Glavna igralka se je na svojo vlogo pripravljala z ogledom nemih filmov.

Sally Hawkins v filmu Oblika vode (The Shape of Water) igra večinoma v nemih prizorih. Da bi se nanje ustrezno pripravila, si je pred snemanjem ogledala veliko nemih filmov. Režiser Guillermo del Toro ji je celo kupil predvajalnik Blu-ray in kolekcijo nemih filmov. Njena največja inspiracija sta bila igralca Buster Keaton in Charlie Chaplin.

Sally Hawkins Foto: IMDb Režiser je glavni igralki idejo za film predstavil rahlo opit.

Guillermo del Toro je na filmu Oblika vode (The Shape of Water) začel delati že leta 2011. Za oblikovanje podobe bitja dvoživke je najel profesionalno ekipo, plačal pa jo je kar iz svojega žepa. Na podelitvi nagrad za zlati globus je leta 2014 pristopil do igralke Sally Hawkins, ki je bila njegova prva izbira za glavno žensko vlogo v filmu. Rahlo opit ji je predstavil filmsko idejo, igralka pa je o tem v šali dejala: "Tudi zaradi same filmske ideje bi lahko rekla, da ni imel najbolj treznih misli."

Igralec se je v kostum bitja dvoživke oblačil kar tri ure.

V vlogi bitja dvoživke nastopa igralec Doug Jones, ki si je pred vsakim snemanjem kostum za to vlogo oblačil kar tri ure. Igralec je priznal, da mu to ni predstavljalo nobene težave, saj je bil iz preteklih sodelovanj z režiserjem že vajen tovrstnih zahtev.

Doug Jones Foto: IMDb Glavni igralki je bilo popolnoma vseeno, katero vlogo dobi.

Octavia Spencer je priznala, da ji je bilo pred začetkom snemanja filma Oblika vode (The Shape of Water) povsem vseeno, v kateri vlogi bo nastopila. Na smrt si je namreč želela sodelovati z režiserjem Guillermom del Torom. “Z veseljem bi v kadrih nadomestila tudi mizo,” se je pošalila igralka. Octavia pa je bila naposled izjemno navdušena tudi nad scenarijem. "Všeč mi je bilo to, da sta poleg neme glavne igralke in moške dvoživke v glavnih vlogah nastopila tudi temnopolta ženska in 'neodprt' homoseksualec."

Octavia Spencer Foto: IMDb Prizora, ko se glavni igralec z avtom zapelje v telegrafski steber, sprva ni bil v scenariju.

V filmu se Richard Strickland, ki ga igra Michael Shannon, z avtom pripelje pred stanovanjsko stavbo, a avto nato nekako pristane v telegrafskem stebru. To sprva ni bilo napisano v scenariju. Igralec Michael Shannon je namreč v resnici izgubil nadzor nad vozilom in se dejansko zabil v drog. Večjih poškodb ni utrpel, se je pa režiser odločil, da ta prizor vključi v film, saj je menil, da ključno prispeva k prikazu mentalnega zdravja lika, ki ga igralec predstavlja.

Fantazijsko dramo Oblika vode (The Shape of Water) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 19.45.

