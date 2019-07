Andrew Garfield: Zvezdništvo je nova religija

Andrew Garflied, ki je zaslovel z vlogo superjunaka Spider-Mana, v drami 99 domov (99 Homes) igra gradbenega delavca Dennisa Nasha, ki zaradi dolgov do banke ostane brez doma. Postopek deložacije vodi hladni nepremičninski posrednik Rick Carver (Michael Shannon). Ponižani Dennis se z mamo (Laura Dern) in sinom nastani v motelu, položaj pa je videti brezizhoden. Vendar se Dennisu ponudi nepričakovana priložnost, ko mu Carver ponudi delo. Najprej opravlja vzdrževalna dela na nepremičninah, iz katerih je Carver izselil ljudi, a kmalu prevzame njegovo vlogo in tudi sam začne deložirati ljudi. Do kam je pripravljen iti?

Andrew Garfield in Michael Shannon v filmu 99 domov

"Zgodbe lahko rešijo življenja."

Tematika filma, ki je kritičen do aktualnega družbenega in finančnega sistema, se je Garfieldu zdela zelo pomembna, zato je poleg igralske prevzel tudi vlogo producenta. "Verjamem, da lahko zgodbe rešijo življenja, in na različne načine in ob različnih priložnostih so rešile tudi moje življenje. Spomnim se, ko sem imel zlomljeno srce in je v kina prišel film Odbeetki (I Heart Huckabees). Iz nekega razloga mi je ogled tega filma pomagal zaceliti rane. In to je le en majhen primer," je v intervjuju za Entertainment Weekly povedal Garfield, ki je z leti čedalje bolj razočaran nad sodobno zvezdniško kulturo.

"Zvezdništvo je nova religija, skupaj z denarjem, močjo in statusom," je trenutno obsedenost s prepoznavnostjo komentiral za Vulture. Sam medijsko izpostavljenost sovraži in trdi, da je njegova prioriteta njegovo delo, to pa se mu zdi odvisno tudi od tega, da ljudje o njem osebno ne vedo veliko.

Laura Dern je v filmu 99 domov mama lika, ki ga igra Andrew Garfield

"Želim si ustvarjati lepoto in premakniti kulturo ločevanja nazaj k skupnosti. Tega si resnično želim in menim, da ima umetnost to moč," pravi in dodaja: "Upam, da je ta film majhen korak k temu, da bo spodbudil pogovor."

Nominacija za zlati globus

V drami 99 domov se je sicer poleg Andrewa odlično odrezal tudi Michael Shannon, ki je bil za svojo vlogo nominiran za številne nagrade, tudi za zlati globus in nagrado igralskega ceha. Film je dobil veliko pozitivnih kritik in ima na spletni strani IMDb oceno 7,1.

