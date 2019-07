Sobotna ohladitev z Ledeno dobo 4: Celinski premiki

Ice Age 4: Continental Drift, 2012

Animirani film

V soboto, 6. julija, ob 16.50 na Planetu

Režija: Steve Martino, Mike Thurmeier

Glasovi: Jure Mastnak, Jernej Kuntner, Sebastijan Cavazza, Katja Ajster, Maja Končar, Alenka Kozolc Gregurič, Nina Valič, Rok Kuntner, Sanja Zalar, Primož Ekart, Uroš Maček

Zgodba:

Stari prijatelji Sid, Manny in Diego se morajo podati na novo pustolovščino, ko celinski premiki spremenijo podobo sveta. Potujoči na velikanski ledeni gori se skušajo vrniti domov, toda morska prostranstva so polna nevarnih avantur, divjih piratov, pogubnih morskih siren in srhljivih morskih pošasti. Zvesti mamut Manny je odločen, da se kljub vsem težavam vrne k družini, čemerni tiger Diego se prvič zaljubi, čudaški lenivec Sid pa kot vedno skrbi za kaos in zabavo.

