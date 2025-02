Nov zvezdniški parček na obzorju

Filmski Spider-Man in filmska Joan Baez svojo zvezo za zdaj skrivata pred očmi javnosti.

Ameriška revija People poroča o novem hollywoodskem paru. V zvezi naj bi bila angleški igralec Andrew Garfield in ameriška igralka Monica Barbaro. Pred kratkim so ju opazili in posneli, ko sta si skupaj ogledala gledališko predstavo na londonskem West Endu.

41-letni igralec iz franšize Spider-Man in 34-letna igralka, ki je v filmu Popolni neznanec upodobila legendarno kantavtorico Joan Baez, svoje zveze za zdaj nista javno potrdila, pri reviji People se sklicujejo le na besede neimenovanega vira, ki trdi, da zvezdnika svojo zvezo za zdaj poskušata skriti pred očmi javnosti.

