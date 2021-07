Premiera meseca je resnična zgodba Do zadnjega diha

V nedeljo ob 19.45 bo na Planetu na sporedu biografski film Do zadnjega diha, v katerem igrata Andrew Garfield in Claire Foy. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Odlična biografska filma bosta na sporedu tudi v petek in soboto, ko si bomo lahko ogledali oskarjevsko Kraljico in Skrite faktorje.

Ganljiv film Do zadnjega diha (Breathe) je navdihujoča ljubezenska zgodba o pustolovskem paru Robinu in Diani Cavendish, ki jima niti uničujoča bolezen ni vzela volje do življenja. V glavnih vlogah igrata Andrew Garfield, ki je po svetu zaslovel kot Spider-Man, kasneje pa je bil za vlogo v filmu Greben rešenih nominiran za oskarja, in Clarie Foy, ki je bila kot kraljica Elizabeta v seriji Krona nagrajena z emmyjem in zlatim globusom. Biografska drama Do zadnjega diha je režiserski debi Andyja Serkisa, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,2.

Do zadnjega diha

Robin Cavendish je eden najdlje živečih obolelih za otroško paralizo v Veliki Britaniji, boleznijo, ki jo zaradi cepljenja danes sploh ne poznamo več. V filmu ga spoznamo v Keniji leta 1958, ko ga uničujoča bolezen ohromi od vratu navzdol. Ostane priklenjen na bolniško posteljo in respirator, zdravniki pa ocenijo, da bo živel le še nekaj mesecev. Po vrnitvi v rodno Britanijo se Robinova žena Diana odloči, da ga bo iz bolnišnice preselila domov, kjer potrtemu Robinu malo izboljša razpoloženje, še posebej zato, ker je lahko tako v stiku s svojim malim sinom.

Ob pomoči Dianinih bratov in revolucionarnega izumitelja Teddyja Halla se Robin in Diana odločita, da ne bosta obupala nad življenjem, in se začneta boriti zanj. Robinu izdelajo invalidski voziček z vgrajenim respiratorjem, kar mu omogoči, da se z družino poda v svet in skuša še drugim paraliziranim bolnikom olajšati in izboljšati življenje.

Odlična biografska drama Do zadnjega diha bo na Planetu v nedeljo, 18. julija, ob 19.45. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Kraljica

Biografska filma bosta zaznamovala tudi petek in soboto. V petek ob 19.45 bo na Planetu izvrstna drama Kraljica (The Queen), ki spremlja britansko kraljevo družino po tragični nesreči princese Diane. Naslovno vlogo kraljice Elizabete igra nepozabna Helen Mirren, ki je bila nagrajena s praktično vsemi pomembnejšimi igralskimi lovorikami, tudi z oskarjem, bafto in nagrado igralskega ceha.

Drama, ki pokuka v zakulisje britanske politike in v odnos med kraljico Elizabeto II. ter britanskim premierjem Tonyjem Blairom, ima na spletni strani IMDb oceno 7,3.

Skriti faktorji

Še ena odlična resnična zgodba bo na Planetu v soboto ob 19.45, ko bomo uživali v izjemni pripovedi o skupini temnopoltih matematičark, ki so odigrale pomembno vlogo v Nasi v zgodnjih letih vesoljskega programa ZDA. Film Skriti faktorji (Hidden Figures) je bil nominiran za tri oskarje, na spletni strani IMDb pa se lahko pohvali z oceno 7,8.

V glavnih vlogah so navdušile Taraji P. Henson, Octavia Spencer in Janelle Monae, igrajo pa tudi Kevin Costner, Kirsten Dunst in Mahershala Ali.

