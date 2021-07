S soigralcem se razumeta brez besed

Snemanje druge sezone kriminalne serije Umori v gorah (Watzmann ermittelt) je potekalo med epidemijo, ki je narekovala nova pravila obnašanja tudi na snemanju v čudovitem gorskem svetu. Ekipa se je hitro prilagodila novim razmeram in sprejela vse potrebne ukrepe za varno delovno okolje, tudi vaje med igralci pa so potekale prek videoklicev. Kadar so vadili v živo, so igralci nosili maske, ki so jih odložili le takrat, ko je bila prižgana kamera.

Peter Marton kot Jerry Paulse in Andreas Giebel kot Benedikt Beissl

"Vaje z maskami na obrazih so bile svojevrsten izziv," je povedal igralec Andreas Giebel. Ta igra izkušenega višjega inšpektorja Benedikta Beissla, ki preiskuje umore ob pomoči novega sodelavca Jerryja Paulsna, prišleka iz Hamburga. Med starejšim in mlajšim kriminalistom pogosto prihaja do manjših nesoglasij, ne samo zaradi Jerryjevih sodobnih preiskovalnih metod, ampak tudi zaradi njegovega prijateljevanja z Beisslovo hčerko. Kljub temu sta profesionalna in uspešna ekipa, ki zna – vsaj večino časa – pustiti zasebne zadeve ob strani.

Po uspešni prvi sezoni sta Andreas in mlajši soigralec Peter Marton, ki igra Jerryja, že povsem uigrana ekipa. "Pogosto sploh ne potrebujeva besed, razumeva se že po majhnih kretnjah," pravi Andreas, z njim pa se strinja tudi Peter. "Dovolj je že pogled in vse je jasno," je povedal in dodal, da je za sodelovanje z igralcem Andreasovega kova zelo hvaležen: "Vsak dan se naučim česa novega. Andreas ima odličen smisel za humor in vidimo ga tako pred kot za kamero. Njegova leta izkušenj v igralstvu in kabaretu so dala nezgrešljiv pečat tudi duhu serije in to je neprecenljivo."

V drugi sezoni kriminalne serije Umorih v gorah bomo spoznali tudi nekaj novih obrazov, saj se bosta ekipi pridružila novinka na policijski postaji Caro Reiser (Sarah Thoning) in njen kolega Max Ruffer (Nepo Fitz), ki jo zaradi profesionalnosti zelo občuduje, ob tem pa dobro pozna prebivalce vasice Berchtesgaden.

Umori v gorah so na Planetu od ponedeljka do srede ob 19.45.

