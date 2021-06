Ljubezenski prizori so bili zaradi epidemije poseben izziv

Serija Umori v gorah, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 19.45, je v Nemčiji navdušila številne gledalce, zato je bilo za ustvarjalce toliko težje, ko so morali snemanje druge sezone zaradi epidemije preložiti. To je nato steklo pod strogimi ukrepi za zajezitev virusa, čeprav so sprva mislili, da nadaljevanje snemanja sploh ne bo mogoče.

Eden od producentov je priznal, da je že mislil, da bodo morali projekt povsem opustiti, a se je kasneje ekipa pod strogimi ukrepi vendarle lahko vrnila na snemalno prizorišče.

Številni prizori v scenariju so morali biti na novo napisani, da so lahko zadostili ukrepom in zmanjšali stike med igralci. Tako je bilo na primer v prizorih z aretacijami in prizorih, ko komisar Paulsen, ki ga igra Peter M. Marton, pride domov k svoji ženi.

"Za igralca je bilo tako, kot bi stal za stekleno steno. No, včasih je temu res bilo tako. In potem je bilo treba biti še zelo ustvarjalen, da smo lahko verodsotojno pokazali intimne prizore in prizore konfliktov med liki. Težko je biti intimen brez dotikov," je malce za šalo in malce zares povedal igralec Peter M. Marton.

Peter M. Marton in Andreas Giebel v seriji Umori v gorah.

Legendarni bavarski igralec Andreas Giebel pa je razkril, da je bilo snemanje na trenutke tudi precej komično. "Vaje prizorov z masko pomenijo določen izziv, saj ne vidiš odzivov na obrazu soigralca. Toliko bolj zanimivo pa seveda postane, ko gre zares. Takrat smo igrali brez maske in zato je bilo včasih to, ko si videl izraz soigralca, precejšnje presenečenje."

Umori v gorah so na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po seriji pa je na sporedu razburljiv resničnostni šov Poroka na prvi pogled.

