Gaja Prestor se je odločila za drzen podvig #foto

Voditeljica magazinske oddaje Planet Vau Gaja Prestor je svoje poletje začela intenzivno. Še preden se je podala na morje, je zbrala pogum za najbolj drzno potezo svojega življenja. Skočila je s padalom.

Priprave na skok Foto: Osebni arhiv

Kako je prišlo do tega, pa Gaja odgovarja, da je bilo vse skupaj povsem spontano.

"Seveda sem nekje na svojem 'to do' listu imela tudi skok s padalom. Ampak je moj fant za rojstni dan dobil skok v tandemu zanj in zame, tako da smo se na hitro organizirali in že v istem mesecu organizirali skok."

Gaja Prestor s svojim fantom Foto: Osebni arhiv

"Iskreno me je bolj strah letenja z letalom kot same višine. Čeprav ko si čisto na vrhu pred skokom, bi gotovo vsakogar malce stisnilo v želodcu. Že sama vožnja z malim letalom do vrha je malce zoprna, ker je letalo res majhno, sploh ni popolnoma zaprto, ampak dajo čez rob, kjer skočiš, le plastično prevleko. Tako da se dejansko voziš na višino v napol odprtem letalu. Najbolj strašljiv je sam skok, ko pod sabo vidiš zemljo, ki je res oddaljena od tebe. Ampak sem se samo prepustila in si rekla, kar bo, pa bo. Najboljši del mi je bil prosti pad, preden se odpre samo padalo."

Fotografije si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Prizna, da jo je bilo najbolj strah, da se padalo ne bi odprlo (smeh, op. p.). Ko pa se je le dotaknila tal, pa je pomislila le, da potrebuje vodo, saj ji je bilo zelo slabo, pravi.

"Zelo imam rada adrenalin. Če je vse varno in preverjeno. Gotovo je najbolj adrenalinska stvar prav skok, ki sem ga pred kratkim opravila."

