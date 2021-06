Strah me je bilo, kaj bo s ferrarijem #video

Simpatična voditeljica Gaja Prestor ni le fotomodel in pevka, obenem je dokaj nova voznica na naših cestah. Lani je opravila vozniški izpit, pred pol leta skupaj s fantom kupila avto in do pred kratkim je vse potekalo po načrtu. Gaja priznava, da so za njo malce zmedeni in naporni dnevi, ko ji je šlo vse narobe, a se veseli sobotne oddaje Planet Vau, nato pa bo pobegnila na morje.

Čeprav se čudno sliši, ima rada natrpan urnik, a si poleg vseh obveznosti vzame čas tudi za vadbo. Zadnji obiski so bili malce bolj naporni, a ne toliko zaradi same vadbe, ampak stresa v avtu. Pri vzvratni vožnji so ji odpovedali senzorji za premikanje in verjetno še tako izkušenemu vozniku ne bi bilo vseeno, ko bi šlo na tesno, ob sebi pa bi zagledal prestižnega ferrarija. A k sreči se je vse dobro končalo, Gaji pa želimo še veliko varno prevoženih kilometrov.

Oddaja Planet Vau, še zadnjič v tej sezoni, v soboto ob 18.30 na Planetu!

