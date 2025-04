Vse v enem dnevu z Gajo Prestor: so to superge letošnje pomladi?

Nikoli pri miru, vedno v gibanju – tako bi lahko v enem stavku opisali vsakdan priljubljene pevke in spletne vplivnice Gaje Prestor. Njeni dnevi se redko začnejo in končajo na istem mestu, tempo pa narekuje raznolike vloge: en dan je v studiu, drug dan pred kamero, tretji večer pa že na odru. Kaj jo pri tem podpira? Obutev, ki je kos njenemu življenjskemu slogu – in to je našla z novimi supergami adidas Lightblaze .

"Ko sem v gibanju – ustvarjam, tečem na sestanek, grem ven –, mi je najpomembnejše, da ostanem jaz. Čeprav sem velikokrat v različnih vlogah – kot pevka, ustvarjalka, DJ-ka, influencerka –, želim ostati zvesta sebi," uvodoma pove Gaja Prestor. Zato prisega na kose, ki "ne zahtevajo dodatne pozornosti, ampak mi dajo občutek, da sem opremljena za vse, kar pride".

Gaja Prestor v svojem ritmu: z adidas Lightblaze gre vse v enem dnevu

V ritmu mesta, vedno v gibanju, vedno zvesta sebi – Gaja Prestor je ena tistih ustvarjalk, ki ne mirujejo. Vsak njen dan je sestavljen iz koščkov, ki se zdijo skorajda nasprotujoči si: dopoldne studio, popoldne sestanek, zvečer nastop ali druženje. A v tej dinamiki je ujela svojo stalnico – udobje, ki se ne odreče stilu. To pa je tudi srž nove kolekcije superg adidas Lightblaze, ki so z lahkotno silhueto in sodobnim dizajnom postale njene zveste spremljevalke.

Nova obutev iz adidasove športne kolekcije je ustvarjena za vse, ki se premikajo samozavestno in cenijo udobje. Foto: Gaja Prestor

"Zame je to ena izmed ključnih stvari," pove brez oklevanja. "Moj dan je pogosto zelo natrpan – od vaj, snemanj, sestankov do druženja s prijatelji ali hitrega skoka na kakšen dogodek. Vse to pomeni veliko gibanja in menjave lokacij, zato mi obutev, ki me res 'drži' in mi daje občutek podpore, veliko pomeni. Ko vem, da imam na sebi obutev, ki bo z mano zdržala ves dan, sem bolj sproščena in samozavestna, ker se mi ni treba ukvarjati s tem, ali me bo začelo kaj tiščati ali žuliti," razloži.

In kaj je bila njena prva misel, ko je obula adidas Lightblaze? "Zakaj jih nisem imela že prej? Resno. Takoj sem vedela, da bodo postale ene od mojih najljubših superg. In nisem se zmotila – od takrat jih nosim skoraj vsak dan."

Foto: Gaja Prestor

Rutina je nikoli ni zares ujela

Gaja ne skriva, da bi jo vsakdanja rutina hitro dolgočasila. "Moji dnevi so si zelo različni, kar mi je po svoje res všeč – rutina mi hitro postane monotona. En dan sem lahko ves dan v studiu, popolnoma zatopljena v ustvarjanje nove glasbe, naslednji dan sem že na snemanju videospota ali fotografiranju za kampanjo. Potem pride dan, ko imam intervju, nastop zvečer, čez dan pa urejam stvari na računalniku."

In prav zaradi te nenehne menjave okolij potrebuje kose, ki ji omogočajo svobodno gibanje. "Nekateri dnevi so bolj 'pisarniški', drugi pa povsem kreativni ali fizično zahtevni. Zato je res nujno, da sem oblečena in obuta tako, da me nič ne ovira in sem pripravljena na vse."

"To sem jaz"

Ko Gaja išče pravi kos oblačila ali obutve, gre vedno za občutek. "Prva stvar je vsekakor energija. Ko nekaj oblečem in se v tem takoj počutim kot jaz, vem, da sem zadela. Mora biti udobno, a še vedno z neko drznostjo ali karakterjem."

Njen slog ni enodimenzionalen. "Moj stil je precej raznolik – včasih bolj minimalističen, drugič popolnoma zunaj okvirov. Ampak vedno iščem tisti občutek, da sem si zvesta."

In prav adidas Lightblaze utelešajo to energijo. "Če me kos oblačila spravi v dobro voljo ali me navdihne, potem je to to."

Foto: Gaja Prestor

"Lahko so čevlji še tako lepi, ampak če mi po pol ure že delajo težave, jih ne bom več obula."

Strinja se, da udobje nikoli ne gre iz mode. "Lahko so čevlji še tako lepi, ampak če mi po pol ure že delajo težave, jih ne bom več obula."

Brez kompromisov prisega na kombinacijo dobrega videza in funkcionalnosti. "Všeč mi je, da lahko nekaj nosim ves dan – od jutra do večera – in da sem še vedno videti dobro, a me nič ne ovira. Z obutvijo je to kar umetnost – najti nekaj, kar je videti dobro, a je tudi primerno za tvoj dan. Zato mi adidasovi modeli pogosto res ustrezajo – ker ne delajo kompromisov pri udobju."

Prvi vtis? Oblak.

In kaj sama najbolj ceni pri supergah? "Vedno najprej opazim obliko – kako se superge nosijo, ali imajo tisti detajl, ki naredi razliko. Takoj za tem pa je občutek pri hoji. Če so lahke, če me 'ponesejo', sem takoj za. Cenim tudi, da jih lahko kombiniram na več različnih načinov. Rada imam kose, ki so fleksibilni in jih lahko nosim z bolj športnimi ali celo bolj elegantnimi oblačili," odgovarja.

Ko je prvič obula superge adidas Lightblaze, ni bilo dvoma. "Najprej sem opazila, kako lahke so. Čisto resno, kot da bi obula oblak. Potem pa dizajn – čiste linije, sveža silhueta, ampak še vedno nekaj posebnega. Niso preveč kričeče, ampak imajo tisto ravno pravšnjo mero karakterja, da izstopajo."

In ravno to je njen ideal: "Točno to iščem pri supergah – da me ne preglasijo, ampak dopolnijo."

Foto: Gaja Prestor

Superge za vsak dan, za vsak tempo

Meni, da so superge adidas Lightblaze odličen primer tega, kako lahko moda in funkcionalnost hodita z roko v roki. "Postale so eden od tistih parov, ki jih samodejno obujem, ko vem, da me čaka naporen dan. So moderne, ne pa pretenciozne. Res so prave superge za vsak dan, ko hočem biti videti urejeno, ampak se tudi počutiti brez skrbi. Zame so te superge energične, sodobne in malo igrive. So kot nekdo, ki zna biti resen, ko je treba, ampak te vseeno lahko nasmeje. So kul, ampak ne vzvišene. So sproščene, a z jasnim stilskim poudarkom. Pravzaprav so kar podobne meni (smeh, op. p.)," poudarja.

Kateri trenutki v dnevu pa so tisti, ko res začuti, da ji lahkotnost pomeni največ? "Najbolj to občutim sredi dneva, ko sem že nekaj ur na nogah in vem, da me čaka še veliko. Takrat sem najbolj hvaležna, da imam obuto nekaj, kar mi ne jemlje energije."

Tudi zvečer, ko se ugasnejo reflektorji, je ta občutek dragocen. "Včasih tudi po nastopu – ko grem z odra in me čaka še pot domov, noge pa niso težke kot svinec. Občutek, da me obutev ne izčrpava, ampak mi celo daje občutek svobode, je zame ogromno vreden. Zadnjič sem imela ves dan snemanj na različnih lokacijah – vmes v avtu, na betonu, stopnicah … Po koncu dneva sem si rekla: ‘Če ne bi imela teh superg, bi zdaj samo še hodila bosa.'"

Kampanja, ki je čisto po njeno

Sodelovanje z znamko, kot je adidas, ji pomeni ogromno. "Predvsem kot potrditev, da moj način razmišljanja in moj stil najdeta prostor pri znamki, ki že desetletja postavlja trende in hkrati spoštuje pristnost. adidas je globalna ikona, ampak še vedno zna biti blizu, oseben. To mi je res pomembno – da sodelujem z znamkami, ki niso samo modne, ampak imajo tudi neko energijo, ki se sklada z mojo," pravi Gaja Prestor. Sodelovanje v tej kampanji se ji zdi naravno nadaljevanje lastnega življenjskega sloga. "Kampanja poudarja gibanje, lahkotnost in pristnost – vse to pa so tudi vrednote, ki jih živim vsak dan."

"Ne verjamem v fasado, ampak v pristnost. V to, da se oblačimo (in obujemo) tako, kot se počutimo. In ta kampanja mi je omogočila, da sem pokazala sebe takšno, kot sem – iskreno, v gibanju, s stilom," sklene Gaja Prestor.

Foto: Gaja Prestor