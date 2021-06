V zadnjem Milijonarju bodo na vroči stol sedli znani obrazi

V tokratni posebni oddaji bodo nastopili znani Slovenci, ki so bili rojeni leta 1991 in tako kot Slovenija letos praznujejo 30 let. Naši državi bomo zaploskali 25. junija, nocoj pa bomo stiskali pesti za njih, saj bo izkupiček oddaje šel v dobrodelne namene.

Prvi bo svoje znanje preizkusil pevec, pisec pesmi in producent Alex Volasko. "Zelo vesel sem, da sem tukaj. Lahko povem, da te gledam, z mojo staro mamo vedno močno navijava in končno mi je uspelo priti tudi v oddajo."

Alex Volasko

Alex bo nocoj priigrani denar namenil dobrodelnemu društvu Rdeči noski. "Moja žena je imela v mladosti veliko zdravstvenih težav in mi vedno rada pove, kako so iz društva prišli in kako so jih zabavali, da so bili njihovi dnevi lažji. Zato sem se odločil, da želim njim podariti nocojšnji izkupiček."

Kot druga se bo v igri s petnajstimi vprašanji preizkusila trenerka in vaditeljica skupinske vadbe, nekdanja miss Slovenije in vplivnica Nives Orešnik. "Zelo sem motivirana po odličnem nastopu Alexa in upam, da bom tudi jaz tako uspešna," je povedala ob prihodu na vroči stol Nives, ki bo svoj izkupiček namenila društvu Uresniči željo.

Nives Orešnik

"Sodelujem z več dobrodelnimi organizacijami in ko sem premišljevala, komu bi znesek podarila, sem se odločila z društvo, ki je bolj novo in zato se mi zdi, da oni na začetku rabijo največ podpore in zagona. Imajo čudovite akcije obdarovanja za posameznike iz socialno ogroženih okolij. V preteklosti sem jih že podpirala in jih želim podpreti tudi tokrat."

Kako uspešna bosta Alex Volasko in Nives Orešnik v kvizu Milijonar, lahko preverite že nocoj.

