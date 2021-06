Prvi utrinki s poroke zakoncev Lendero #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Saša Lendero in Miha Hercog sta se (končno) poročila. Za lokacijo sta izbrala romantično Gorenjsko, povabila pa sta tudi člane ekip šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, kot sta obljubila že ob zaroki.

Zaročila sta se kar na odru šova Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planetu. Včeraj je zgodba dobila epilog, Saša Lendero in MIha Hercog sta namreč dahnila usodni da! Snemanje pa je bilo zanju usodno na več načinov, poleg romantične TV-zaroke sta tam spoznala tudi prijatelje, ki so bili včeraj del njunega praznika. Tekmovalci šova so namreč spletli prijateljske vezi, ki jih ohranjajo še danes.

Med povabljenci je bila tudi Jasna Kuljaj, ki je na poroko prišla kar z morja. Te dni je uživala na sanjski Korčuli, a si je za tako poseben dogodek vzela čas in si prilagodila dopust. Na poroki pa sta ji družbo delala hči in partner.

Tekmovalec, modni guru in oblikovalec Mihove poročne obleke Milan Gačanovič Gacho pa je z javnostjo delil svojo opravo s poroke. Tokrat je izbral zeleno barvo v svoji najljubši družbi, ob fotografinji Nini Žnideršič.

Instagram pa je z utrinki s poroke najbolj pridno napolnila Špela Grošelj. Na dogodek je prišla v družbi Domna Kumra. Priznala je, da je imela težave z izbiro obleke, a očitno je, da ji je več kot uspelo. Tako Jasna kot Špela sta na poroko prišli s Korčule, kjer sta se srečali po naključju. A na poroko leta se pač ne zamudi, zato so se povabljenci z veseljem odzvali.

Zadnji meseci so bili tako za novopečena zakonca še posebej naporni. Priprave na poroko, v začetku meseca je praznoval Miha, ta teden še njuna 12-letna hčerka, za piko na i pa sta se pripravljala še na izid Mihovega glasbenega prvenca Podpisana si name. Ta je izšel ravno včeraj, le budno oko pa bo opazilo, da je video posnet prav na lokaciji, kjer se je včeraj odvijal poročni obred. Uspelo jima je, v galeriji pa si poglejte še več utrinkov. Eden od lepših pa je bil zagotovo, ko je Miha za svoji dekleti zapel kar pred svati.

Poročni lokaciji s pogledom na gore se ni uprla niti vodja produkcije šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, Melinda Rebrek. Ovekovečila je romantičen sončni zahod.

Novopečenima zakoncema čestitke in srečno na njuni novi poti!

