Slovenska pevka Saša Lendero je obiskovalcem koncerta na kranjskem Gradu Khislstein pripravila posebno presenečenje, ki ga ni pričakoval nihče. Na oder je povabila svojega nekdanjega moža Miho Hercoga in z njim po 22 letih zapela pesem Sunce izlazi, s katero sta leta 2003 zmagala na festivalu Marco Polo Fest na Korčuli.

S potezo, s katero je ganila vse prisotne, je pevka pokazala, da z nekdanjim možem tudi po ločitvi ostajata dobra prijatelja. "Miha Hercog, moj bivši mož, zdajšen prijatelj in zdajšen še vedno producent," so besede, s katerimi je Saša Lendero opisala svojega nekdanjega partnerja in ga povabila, da se ji pridruži na odru.

Prijetno presenečenje

Da bo moral stopiti na oder in se po dolgem času preizkusiti v petju, Miha Hercog, ki se je koncerta v Kranju udeležil kot obiskovalec, ni pričakoval, je pa dejal, da je bilo presenečenje prijetno. "Tilen Lotrič me je dobro namočil, ampak je bilo pa lepo po 22 letih zapeti pesem, s katero sva s Sašo Lendero zmagala na Marco Polo Festu leta 2003 na Korčulu," je zapisal pod posnetek s koncerta, ki ga je delil na družbenem omrežju Facebook.

Poglejte:

"Miha, jaz ti predajam svoj mikrofon. Naredi tako, kot znaš," pa je Hercogu pred nastopom dejal Tilen Lotrič, ki je skupaj z Lendero nastopal na Gradu Khislstein.

Pesem Sunce izlazi sta občinstvu prvič predstavila julija leta 2003 in premagala druge tekmovalce, med katerimi so bila tudi znana imena s hrvaške glasbene scene, kot so Goran Karan, Dino Dvornik in Neno Belan.

Nekdanja zakonca sta se razšla v začetku leta 2023 po 21 letih skupnega življenja. Marca leta 2021 sta se zaročila, junija istega leta še poročila, nato pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se ločujeta . Par, ki ima skupaj 15-letno hčer Ario, tudi po ločitvi ostaja tesno povezan. Še vedno namreč glasbeno sodelujeta in ostajata prijatelja , večkrat se skupaj pojavita tudi v javnosti.

