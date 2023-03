Saša Lendero in Miha Hercog po težki ločitvi znova skupaj #foto

V intervjuju za Siol.net je Lenderova sicer dejala, da na vprašanje, ali bosta z Miho v prihodnosti še sodelovala, težko odgovori, saj življenje preseneča. "Najverjetneje bova v prihodnosti sodelovala mnogo manj, čeprav sva do zdaj zelo dobro in rada poslovno sodelovala," je povedala.

In dodala: "Ni šlo samo za to, da sva skupaj delala, ker sva tudi skupaj živela, ampak sva se na tem področju zares dobro dopolnjevala. Na žalost stvari vplivajo druga na drugo in moj pogled na prihodnost se je moral prilagoditi tudi temu. Vesela sem, da sva aktualno pesem še naredila skupaj. Čeprav sva šla čez težko obdobje, se mi zdi, da sva to super izpeljala. Tudi od Mihe sem med snemanjem čutila, da želi narediti najboljše, da se je res potrudil in si želel, da pesem uspe. Konec 23-letne zveze, ki je predstavljala skoraj polovico mojega življenja, zagotovo ne more biti drugačen kot boleč. Lahko je kulturen, spoštljiv in na pravi način, ne more pa biti brez bolečine."

Pesem Ta noč je naša sta ustvarila skupaj

Miha je sicer sodeloval pri njeni zadnji pesmi Ta noč je naša, ki jo je izdala pred kratkim. V intervjuju je pojasnila, da sta pesem napisala že pred časom: "Miha je naredil melodijo, aranžma in odlično produkcijo, jaz pa sem napisala besedilo."

Glede na pred kratkim objavljeno fotografijo je mogoče, da bosta sveža ločenca sodelovala tudi v prihodnje.

Preberite tudi: