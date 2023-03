Znane Slovenke ob dnevu žensk: Ženske smo carice!

Osmega marca vsako leto praznujemo mednarodni dan žensk, ki mu pravimo tudi dan žena. Na ta dan se spomnimo vseh pomembnih žensk v svojem življenju, kot so naše mame, babice in prijateljice. Ali in kako praznujejo dan žena, smo povprašali nekaj znanih Slovenk, in sicer pevke Rebeko Dremelj, Sašo Lendero, Nušo Derendo in Darjo Švajger, podjetnico in vplivnico Jasno Žaler Culiberg, novinarko in publicistko Jerco Legan ter direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač.

Saša Lendero: Zame je bil osmi marec vedno vezan na mami. In še vedno je.



Saša Lendero bo v letošnjem letu praznovala 50. rojstni dan. Foto: Mediaspeed Saša Lendero na dan žena izdaja



"Osmi marec je meni še vedno v spominu kot pomemben in lep praznik, mogoče še posebej zaradi otroških spominov, ko se spomnim, koliko sem ustvarjala za svojo mami in kako sem jo hotela razveseliti in ji povedati, kako jo imam rada," je povedala Lenderova in pojasnila, da dan žena zanjo ni isto kot materinski dan, "saj gre za dva praznika, ki sta namenjena ženskam, ampak vsak drugi vlogi".



Dodala je, da je v času emancipacije žensk dan žena verjetno pomenil priznanje ženski energiji in njenemu doprinosu družbi. "Jaz se s temi skrajnimi oblikami emancipacije, ki se mi zdijo malce izkrivljene, ne identificiram, saj se mi zdi, da preveč zabrisujemo ločnice med spoloma. Mislim, da bi morali bolj občudovati in slaviti to različnost kot to, da poskušamo biti enaki. Za moje pojme nismo enaki, saj v svetu nastopamo z različno energijo. Obe energiji sta čudoviti in za moje pojme zelo kompatibilni oziroma mislim, da potrebujemo oba principa, moškega in ženskega, ki načeloma nista združena v eni osebi in čisto izravnana. Prav je, da ima moški več moške energije, ženska pa več ženske. Dejstvo pa je, da nas življenje včasih potisne v situacije, ko moramo delovati bolj v eni vlogi, kar se mi ne zdi dobro (smeh, op. p). Jaz sem rada v svoji ženski vlogi, nimam potrebe po tem, da bi se ves čas dokazovala na področjih, kjer so moški na primer močnejši. Naravno močnejši."



V njeni družini je bilo obdarovanje "zelo minimalno", kot pravi, bo tako tudi za dan žena. "Pri večini praznikov so bila fizična darila zelo drugotnega pomena ali pa sploh niso bila prisotna. Spomnim se, da sem bila posebej pozorna do svoje mami. Zame je bil osmi marec vezan na mami. In je še vedno. Zjutraj sem ji prižgala svečko, mislila nanjo in to je zame nekako osmi marec. Ne vem, le sem ga sploh uspela razširiti na druge osebe, kakor nanjo. Voščimo pa si," je sklenila. Lenderova je svojo mamo sicer izgubila leta 2019.



Na dan žena sicer predstavlja svojo novo pesem z naslovom Mihe Hercoga. Kot je povedala za Siol.net, pesem ni namenjena neposredno ženskam, je pa polna veselja nad življenjem, kar v tem trenutku potrebuje. "Nekako še nisem v tej fazi, ko bi delala obračun za nazaj, tako kot sem pri pesmi Ne grem na kolena, ko se mi je zdelo, da sem z njo iz srca dokončno počistila tisto žalost in razočaranje. To še pride (smeh, op. p) in bo ena naslednjih. Absolutno bom izdala tudi pesmi, povezane z občutki po ločitvi. Ne bom mogla drugače (smeh, op. p)," je pojasnila. Slovenska pevkana dan žena izdaja nov komad , zato bo njen osmi marec, kot je povedala za Siol.net, "predvsem v znamenju zmage dobrega nad slabim"."Osmi marec je meni še vedno v spominu kot pomemben in lep praznik, mogoče še posebej zaradi otroških spominov, ko se spomnim, koliko sem ustvarjala za svojo mami in kako sem jo hotela razveseliti in ji povedati, kako jo imam rada," je povedala Lenderova in pojasnila, da dan žena zanjo ni isto kot materinski dan, "saj gre za dva praznika, ki sta namenjena ženskam, ampak vsak drugi vlogi".Dodala je, da je v času emancipacije žensk dan žena verjetno pomenil priznanje ženski energiji in njenemu doprinosu družbi. "Jaz se s temi skrajnimi oblikami emancipacije, ki se mi zdijo malce izkrivljene, ne identificiram, saj se mi zdi, da preveč zabrisujemo ločnice med spoloma. Mislim, da bi morali bolj občudovati in slaviti to različnost kot to, da poskušamo biti enaki. Za moje pojme nismo enaki, saj v svetu nastopamo z različno energijo. Obe energiji sta čudoviti in za moje pojme zelo kompatibilni oziroma mislim, da potrebujemo oba principa, moškega in ženskega, ki načeloma nista združena v eni osebi in čisto izravnana. Prav je, da ima moški več moške energije, ženska pa več ženske. Dejstvo pa je, da nas življenje včasih potisne v situacije, ko moramo delovati bolj v eni vlogi, kar se mi ne zdi dobro (smeh, op. p). Jaz sem rada v svoji ženski vlogi, nimam potrebe po tem, da bi se ves čas dokazovala na področjih, kjer so moški na primer močnejši. Naravno močnejši."V njeni družini je bilo obdarovanje "zelo minimalno", kot pravi, bo tako tudi za dan žena. "Pri večini praznikov so bila fizična darila zelo drugotnega pomena ali pa sploh niso bila prisotna. Spomnim se, da sem bila posebej pozorna do svoje mami. Zame je bil osmi marec vezan na mami. In je še vedno. Zjutraj sem ji prižgala svečko, mislila nanjo in to je zame nekako osmi marec. Ne vem, le sem ga sploh uspela razširiti na druge osebe, kakor nanjo. Voščimo pa si," je sklenila. Lenderova je svojo mamo sicer izgubila leta 2019.Na dan žena sicer predstavlja svojo novo pesem z naslovom Ta noč je naša , prvo pesem po ločitvi od dolgoletnega partnerja. Kot je povedala za Siol.net, pesem ni namenjena neposredno ženskam, je pa polna veselja nad življenjem, kar v tem trenutku potrebuje. "Nekako še nisem v tej fazi, ko bi delala obračun za nazaj, tako kot sem pri pesmi Ne grem na kolena, ko se mi je zdelo, da sem z njo iz srca dokončno počistila tisto žalost in razočaranje. To še pride (smeh, op. p) in bo ena naslednjih. Absolutno bom izdala tudi pesmi, povezane z občutki po ločitvi. Ne bom mogla drugače (smeh, op. p)," je pojasnila.

Rebeka Dremelj: Lepo je, da si ženske povemo, da smo "carice", kar smo res



Rebeka Dremelj je naziv mis Slovenije osvojila leta 2001. Foto: Mediaspeed Rebeka Dremelj dan žena praznuje samo, "če se kdo spomni na to (smeh, op. p)". "Če me ignorirajo, potem ne (smeh, op. p.)," je povedala za Siol.net.



Razkrila je, da imajo v njeni družini čudovito tradicijo, na katero je ponosna, da jim jo je uspelo ohraniti že 20 let. "Vse ženske, ki smo družinsko povezane, se pravi moja mama, tašča in svakinja, gremo na večerjo. Tudi danes zvečer bomo šle. Vsakič izberemo neko novo lokacijo, včasih gremo tudi v kino ali gledat kakšno predstavo, ampak jutri gremo samo na večerjo, ker ima ena od družinskih članic še zelo majhnega otroka. Ni nič kaj posebnega, je pa to lepo druženje, ki se mu vse posvetimo," je pojasnila.



In dodala: "Na ta praznik ne gledam kot na nek poseben praznik, čeprav vem, da so po drugi svetovni vojni takrat ženske dobile volilno pravico, tako da mislim, da je to neka pomembna stvar, da jo slavimo, da smo ženske v tistem trenutku postale malo bolj enakopravne. Drugače se mi pa zdi, da je lepo, da se ženske med sabo podružimo, da si povemo, da smo 'carice', kar smo res, pa tudi, da se moški spomnijo in nam prinesejo kakšno rožico." Nekdanja mis Slovenije in slovenska pevkadan žena praznuje samo, "če se kdo spomni na to (smeh, op. p)". "Če me ignorirajo, potem ne (smeh, op. p.)," je povedala za Siol.net.Razkrila je, da imajo v njeni družini čudovito tradicijo, na katero je ponosna, da jim jo je uspelo ohraniti že 20 let. "Vse ženske, ki smo družinsko povezane, se pravi moja mama, tašča in svakinja, gremo na večerjo. Tudi danes zvečer bomo šle. Vsakič izberemo neko novo lokacijo, včasih gremo tudi v kino ali gledat kakšno predstavo, ampak jutri gremo samo na večerjo, ker ima ena od družinskih članic še zelo majhnega otroka. Ni nič kaj posebnega, je pa to lepo druženje, ki se mu vse posvetimo," je pojasnila.In dodala: "Na ta praznik ne gledam kot na nek poseben praznik, čeprav vem, da so po drugi svetovni vojni takrat ženske dobile volilno pravico, tako da mislim, da je to neka pomembna stvar, da jo slavimo, da smo ženske v tistem trenutku postale malo bolj enakopravne. Drugače se mi pa zdi, da je lepo, da se ženske med sabo podružimo, da si povemo, da smo 'carice', kar smo res, pa tudi, da se moški spomnijo in nam prinesejo kakšno rožico."

Nuša Derenda: Sledilkam polagam na srce, da naj bodo močne



Slovensko pevko Nušo Derenda bo za osmi marec mož Frenk peljal na kosilo. Foto: Mediaspeed Nuša Derenda, ki se praznovanja bolj spominja kot otrok: "Bolj smo praznovali materinski dan, da smo mamicam napisali kaj lepega. V tem času malce bolj razmišljamo o tem, kako so se ženske vklopile v družbo in postale enakopravne ter kako se v tem obdobju spreminja položaj ženske. O tem malce več razmišljamo in se tudi pogovarjamo."



Se pa na dan žena spomni svojih prijateljic in čestita sledilkam, ki jim polaga na srce, "da naj bodo močne, tako kot moramo biti (smeh, op. p)".



"Greva pa z možem na kosilo, naša psička Vivi pa bo šla na striženje (smeh, op. p). Tako da zdi se mi lepo, da se spomnimo. Mi pa vsa ta praznovanja ne pomenijo zelo veliko, tudi če bi na primer mož pozabil, vem, da bi zaradi posla, saj je težko, če si ves čas v akciji. Prav je, da naklonjenost in spoštovanje poklanjamo skozi vse leto," je sklenila. Mednarodnega dneva žena pa ne praznuje slovenska pevka, ki se praznovanja bolj spominja kot otrok: "Bolj smo praznovali materinski dan, da smo mamicam napisali kaj lepega. V tem času malce bolj razmišljamo o tem, kako so se ženske vklopile v družbo in postale enakopravne ter kako se v tem obdobju spreminja položaj ženske. O tem malce več razmišljamo in se tudi pogovarjamo."Se pa na dan žena spomni svojih prijateljic in čestita sledilkam, ki jim polaga na srce, "da naj bodo močne, tako kot moramo biti (smeh, op. p)"."Greva pa z možem na kosilo, naša psička Vivi pa bo šla na striženje (smeh, op. p). Tako da zdi se mi lepo, da se spomnimo. Mi pa vsa ta praznovanja ne pomenijo zelo veliko, tudi če bi na primer mož pozabil, vem, da bi zaradi posla, saj je težko, če si ves čas v akciji. Prav je, da naklonjenost in spoštovanje poklanjamo skozi vse leto," je sklenila.

Jerca Legan: Osmi marec naj bo tisti dan, ko se svet za trenutek ustavi



Jerca Legan je junija lani sporočila novico, da se ločuje od Milana Cvikla. Foto: Mediaspeed Jerca Legan, ki je junija lani sporočila Milana Cvikla.



Pravi, da je osmi marec tisti, na katerega se spomnimo in se moramo spomniti, "jaz ga ne bi relativizirala, da je nepomemben". "Še posebej je pomemben zato, da so ženske slišane, ljubljene, se lahko izpostavijo kot tiste, ki so pomembne za ta svet, tako kot tudi moški," je Leganova povedala za Siol.net.



Dodala je, da se na ta dan spomni svojih prijateljic, jih pokliče, gre z njimi na kosilo, se dobijo zvečer, se družijo in plešejo. "In seveda se spomnim tudi najpomembnejše ženske v svojem življenju, svoje mame, ki jo obdarim z rožami ali kakšno posebnostjo, ki je zanjo presenečenje. Skratka, moja poanta je, da mora biti dan žensk vsak dan, osmi marec pa naj bo tisti, ko se svet za trenutek ustavi in se pokloni vsem ženskam, dekletom, materam, prijateljicam," je sklenila 46-letnica. "Zame je pomemben vsak dan, ki naj bo ženski dan in ne dan žena, kar pomeni, da si ženska lahko vsak dan vzame čas zase, naredi nekaj zase, se uredi zase. Skratka zame je to dan žensk in ne dan žena, za katerega bi želela, da bi bil vsak dan poseben," je ob dnevu žena povedala novinarka in publicistka, ki je junija lani sporočila novico , da se ločuje od možaPravi, da je osmi marec tisti, na katerega se spomnimo in se moramo spomniti, "jaz ga ne bi relativizirala, da je nepomemben". "Še posebej je pomemben zato, da so ženske slišane, ljubljene, se lahko izpostavijo kot tiste, ki so pomembne za ta svet, tako kot tudi moški," je Leganova povedala za Siol.net.Dodala je, da se na ta dan spomni svojih prijateljic, jih pokliče, gre z njimi na kosilo, se dobijo zvečer, se družijo in plešejo. "In seveda se spomnim tudi najpomembnejše ženske v svojem življenju, svoje mame, ki jo obdarim z rožami ali kakšno posebnostjo, ki je zanjo presenečenje. Skratka, moja poanta je, da mora biti dan žensk vsak dan, osmi marec pa naj bo tisti, ko se svet za trenutek ustavi in se pokloni vsem ženskam, dekletom, materam, prijateljicam," je sklenila 46-letnica.

Nika Kovač osmi marec začne s tem, da mami prinese velik šopek rož. Foto: Ana Kovač Nika Kovač: Za osmi marec navadno protestiram



Ali praznuje dan žena, smo povprašali tudi aktivistko, veliko zagovornico pravic žensk in direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki pravi, da osmi marec "absolutno" praznuje, saj gre za "simbol slavljenja glasu spremembe, simbol dostojnega življenja, simbol enakih možnosti in simbol skupnosti".



Kot je povedala za Siol.net, za osmi marec navadno protestira, v sklopu Inštituta 8. marec pa praznujejo v tem smislu, da izpostavljajo zahteve za pravičnejšo družbo. "Se pa vsako leto moj dan začne s tem, da mami prinesem velik šopek rož," je še dodala Kovačeva. Ali praznuje dan žena, smo povprašali tudi aktivistko, veliko zagovornico pravic žensk in direktorico Inštituta 8. marec, ki pravi, da osmi marec "absolutno" praznuje, saj gre za "simbol slavljenja glasu spremembe, simbol dostojnega življenja, simbol enakih možnosti in simbol skupnosti".Kot je povedala za Siol.net, za osmi marec navadno protestira, v sklopu Inštituta 8. marec pa praznujejo v tem smislu, da izpostavljajo zahteve za pravičnejšo družbo. "Se pa vsako leto moj dan začne s tem, da mami prinesem velik šopek rož," je še dodala Kovačeva.

Darja Švajger: Gre za praznik, ki počasti ženske, njihovo volilno pravico in enakopravnost



Učiteljica petja Darja Švajger mednarodnega dneva žensk ne praznuje kot nekaj posebnega. Foto: Mediaspeed Darja Švajger: "Ženske si voščimo, tudi fantje nam voščijo, ni pa tako, da bi ne vem kaj praznovali."



"Gre za praznik, ki počasti ženske, njihovo volilno pravico in enakopravnost, tako socialno kot politično," je za Siol.net povedala Švajgerjeva.



In dodala: "Tako da vsekakor je to praznik, ki se ga slavi. S prijateljicami se ne obdarujemo, se pa pokličemo in si rečemo 'lep dan žena'. Nič posebnega." Osmi marec praznuje tudi slovenska pevka in učiteljica petja: "Ženske si voščimo, tudi fantje nam voščijo, ni pa tako, da bi ne vem kaj praznovali.""Gre za praznik, ki počasti ženske, njihovo volilno pravico in enakopravnost, tako socialno kot politično," je za Siol.net povedala Švajgerjeva.In dodala: "Tako da vsekakor je to praznik, ki se ga slavi. S prijateljicami se ne obdarujemo, se pa pokličemo in si rečemo 'lep dan žena'. Nič posebnega."

Jasna Žaler Culiberg: Letos bom ostala brez šopka od moža



Vplivnica in direktorica podjetja Minicity Jasna Žaler Culiberg se bo s prijateljico odpravila na razvajanje v terme. Foto: Mediaspeed Jasna Žaler Culiberg pa je za Siol.net razkrila, da bo letošnji dan žena zelo specifičen. Povedala je, da je njen mož Miha Culiberg do otrok zelo pozoren, ker so še premajhni, da se sami spomnijo na dan žena, in še nimajo svojih financ. "Moj mož je izredno pozoren in ni še bilo praznika, ko me ni obdaril, ponavadi s kakšnim velikim šopkom. Vedno. Za dan žena, valentinovo in najine obletnice," je pojasnila.



Letos pa bo drugače, ker je njen mož v Salvadorju v Latinski Ameriki in ga na ta dan ne bo doma. "Tako da mislim, da bom letos ostala brez šopka (smeh, op. p). Imam pa v načrtu nekaj drugega, in sicer dopoldne, ko so otroci v šoli ali vrtcu, grem s prijateljico v terme in se greva za štiri ali pet ur razvajat, kopat, v welness in na masažo. Za moža sem pa prepričana, da bo šopek poslal virtualno," je povedala Culibergova.



Dodala je, da se s prijateljicami na dan žena in valentinovo ne obdarujejo, se pa z mamo in babico. "Mami in babici bom naročila dostavo šopka. Tudi mama se po navadi spomni. Ali mi pošlje kakšno rožo ali pa izdela neko voščilnico in mi jo pošlje na WhatsApp. Zdi se mi prav, da te tradicionalne stvari vzdržujemo, ni mi pa všeč, da je recimo valentinovo tako potrošniško naravnano in da se kupujejo draga darila, kot so zapestnice in verižice. Tega pa ne prakticiramo," je sklenila. Slovenska vplivnica in podjetnicapa je za Siol.net razkrila, da bo letošnji dan žena zelo specifičen. Povedala je, da je njen moždo otrok zelo pozoren, ker so še premajhni, da se sami spomnijo na dan žena, in še nimajo svojih financ. "Moj mož je izredno pozoren in ni še bilo praznika, ko me ni obdaril, ponavadi s kakšnim velikim šopkom. Vedno. Za dan žena, valentinovo in najine obletnice," je pojasnila.Letos pa bo drugače, ker je njen mož v Salvadorju v Latinski Ameriki in ga na ta dan ne bo doma. "Tako da mislim, da bom letos ostala brez šopka (smeh, op. p). Imam pa v načrtu nekaj drugega, in sicer dopoldne, ko so otroci v šoli ali vrtcu, grem s prijateljico v terme in se greva za štiri ali pet ur razvajat, kopat, v welness in na masažo. Za moža sem pa prepričana, da bo šopek poslal virtualno," je povedala Culibergova.Dodala je, da se s prijateljicami na dan žena in valentinovo ne obdarujejo, se pa z mamo in babico. "Mami in babici bom naročila dostavo šopka. Tudi mama se po navadi spomni. Ali mi pošlje kakšno rožo ali pa izdela neko voščilnico in mi jo pošlje na WhatsApp. Zdi se mi prav, da te tradicionalne stvari vzdržujemo, ni mi pa všeč, da je recimo valentinovo tako potrošniško naravnano in da se kupujejo draga darila, kot so zapestnice in verižice. Tega pa ne prakticiramo," je sklenila.

V Sloveniji so dan žena prvi praznovali v Trbovljah

Mednarodni dan žensk praznujemo od leta 1907, ko so se začeli protesti v Petrogradu. Za enakopravnost žensk se je konec 19. stoletja kot prva bojevala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, ki je za mednarodni dan žensk sicer predlagala 19. marec. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, v Sloveniji pa v Trbovljah. Leta 1945 so v Jugoslaviji uzakonili splošno volilno pravico, s katero so tudi Slovenke dokončno dobile volilno pravico in s tem postale enakopravne moškim.