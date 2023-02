Jerca Legan o "temačnem ozadju" zakona s Cviklom, on to zanika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Antropologinja, publicistka, filantropinja in igralka Jerca Legan je pol leta po ločitvi od viceguvernerja Banke Slovenije in nekdanjega ministra za evropske zadeve Milana M. Cvikla spregovorila za revijo Jana. V intervjuju je izrekla precej težkih obsodb na njegov račun, med drugim ga je obtožila trpinčenja, ustrahovanja, poniževanja ter manipuliranja z njo in njunimi otroki.

Za komentar na omenjene obtožbe smo prosili Milana M. Cvikla, ki je navedbe označil za "neresnične in žaljive" ter da "škodujejo ne le meni osebno, temveč zlasti mladoletnima otrokoma, ki ju tudi na ta način Jerca Legan namenoma odtujuje od mene". Kot je Leganova dejala v intervjuju, jo je Cvikl označil za "neukrotljivo in nesposobno".

Cvikl je še dodal, da bo zoper njo v zvezi z lažnimi obtožbami sprožil ustrezne kazenske in druge postopke, prosi pa za spoštovanje zasebnosti. "Poudarjam, da so vsi postopki med mano in mojo soprogo na sodišču tajni, na kar sva bila oba posebej opozorjena, zato jih ne smem podrobneje komentirati, saj bi v nasprotnem primeru izpolnil iste znake kaznivega dejanja, kot ona," je sklenil.

Za poroko naj bi odštela 50 tisoč evrov

Kot smo poročali, je meseca junija v javnost prišla novica, da se zakonca Cvikl po 13 letih zveze ločujeta. Takrat sta nam oba dejala, da novice ne želita komentirati.

Poročila sta se sicer leta 2009 v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju, prireditev pa je potekala za visokimi ograjami. Za poroko, ki se je je udeležilo približno sto svatov, naj bi odštela 50 tisoč evrov.

Pred poroko je nevesta za portal zadovoljna.si povedala, da ji je poročno obleko oblikovala Maja Ferme in da gre za kreacijo, ki ni prav značilna poročna obleka, tako da jo bo lahko oblekla še kdaj. Spregovorila je tudi o svoji ljubezni do Milana Cvikla in dejala, da se je vanj zaljubila na prvi pogled.