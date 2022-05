Znana Slovenka neverjetno podobna srbski evrovizijski predstavnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V Sloveniji živi dvojnica Konstrakte," so srbski mediji zapisali o "dvojnici" srbske evrovizijske predstavnice in pri tem mislili na antropologinjo Jerco Legan Cvikl, ženo nekdanjega ministra za evropske zadeve Milana M. Cvikla.

Letošnja srbska predstavnica na Evroviziji, umetnica Ana Đurić oziroma Konstrakta, je po nastopu na evrovizijskem tekmovanju in visokem mestu, ki ga je osvojila, postala prava regionalna zvezda.

Nekateri pozorni gledalci so že pred časom opazili, da je srbska umetnica neverjetno podobna Jerci Legan Cvikl, slovenski publicistki in antropologinji, poročeni z Milanom M. Cviklom, ekonomistom, ki se ga je še pred kratkim omenjalo kot kandidata za novega gospodarskega ministra.

"Lahko bi bili v sorodu"

Legan Cviklova ima s Konstrakto nedvomno podobne obrazne poteze, oči in celo znamenje ob nosu, prav tako nosita podobno pričesko, kar je pred kratkim opazila tudi sama. Na Instagramu je objavila primerjavo svojih in Konstraktinih fotografij ter ob tem zapisala: "Konstrakta, lahko bi bili nekako v sorodu."

Kmalu zatem so Konstraktino dvojnico opazili tudi srbski mediji in se na široko razpisali o njej. "Menda ima vsak človek na svetu vsaj sedem dvojnikov, ki pa jih nikoli ne sreča," so zapisali na spletnem portalu Nova.rs, "potem ko je Konstrakto spoznalo občinstvo zunaj meja njene domovine, se je izkazalo, da v Sloveniji živi njena dvojnica."

Jerca Legan Cvikl je tako vzbudila pozornost spletnih uporabnikov, da zdaj ob njenih fotografijah na Instagramu mnogi komentirajo, kako zelo sta si s Srbkinjo podobni. "Ojoj, kot dvojčici," je ena od opazk, "to bi bilo za analizo DNK."

