Hrvati se tolažijo: v finalu Evrovizije vendarle nekaj njihovega

Hrvaška je na zadnjih dveh izborih za pesem Evrovizije zabeležila enak (ne)uspeh kot Slovenija in obakrat obtičala v polfinalu. Se pa zato Hrvati te dni tolažijo z dejstvom, da bo v sobotnem velikem evrovizijskem finalu vendarle nekaj hrvaškega – čevlji, ki jih na odru nosi srbska predstavnica.

Foto: EBU/Nathan Reinds

Srbska umetnica Ana Đurić, ki nastopa pod imenom Konstrakta, je namreč v svojo odrsko opravo vključila tako imenovane borosanke, že kar kultno ortopedsko obutev, ki jo izdeluje hrvaško podjetje Borovo.

Foto: Borovo

Kot je poročal srbski spletni portal Nova.rs, ji je čevlje iz Hrvaške v Srbijo prinesel hrvaški režiser Zrinko Ogresta, ki je pri tem doživel tudi zanimiv pripetljaj na hrvaško-srbski meji. Tam naj bi ga carinik povprašal, kaj ima v škatli, in ko mu je Ogresta dejal, da so to čevlji za Konstrakto, ga je carinik takoj spustil naprej in mu zaželel srečno pot.

Konstrakta je sicer ena največjih senzacij letošnje Evrovizije. Potem ko je presenetila z zmago na srbskem nacionalnem izboru, s svojim nekonvencionalnim nastopom in skladbo priteguje pozornost tudi v Torinu.

Na četrtkovem predizboru jo je občinstvo v dvorani s ploskanjem navdušeno spremljalo ob izvedbi skladbe In Corpore Sano in po koncu nastopa pozdravilo z bučnimi ovacijami. Navdušenje je srbska delegacija požela tudi ob napetem razkritju finalistov, saj so jih med dobitniki vstopnic za finale razglasili zadnje.

Konstrakta je sicer po evrovizijskih stavnicah med bolj izpostavljenimi predstavnicami, uvrščajo jo med prvih deset.

