Warner Bros. Discovery bo 21. maja predstavil izboljšano pretočno platformo Max, ki bo nadomestila prejšnji HBO Max. Ta bo na enem mestu združevala televizijske serije, nove in kultne filme, športne prenose ter vodilne televizijske kanale v izbranih državah. Bo tudi edina platforma, na kateri bo mogoče v živo in v celoti spremljati letošnje olimpijske igre v Parizu.

Platforma bo na voljo v 25 evropskih državah, najprej v Srednji in Vzhodni Evropi, nordijskih državah in na Iberskem polotoku. Predstavili jo bodo tudi na Poljskem, Nizozemskem, v Franciji in Belgiji. Na voljo bo v 65 državah po vsem svetu.

S predstavitvijo izboljšane platforme se bo vrnila težko pričakovana serija HBO Original Zmajeva hiša, ki jo bodo v Evropi premierno predvajali 17. junija. Na voljo bo dvakrat več vsebin kot zdaj. Bo tudi edina platforma, na kateri bo mogoče v živo in v celoti spremljati letošnje olimpijske igre v Parizu. Prenos bo vključen v vse naročniške pakete. Poleg olimpijskih iger bodo ponudili tudi prenose vseh večjih mednarodnih in evropskih športnih dogodkov, vključno z vsemi teniškimi turnirji Grand Slam, kolesarskimi dirkami ter svetovnimi prvenstvi in pokali v zimskih športih.

Na predstavitvi platforme nastopila Konstrakta

Ogledati si bo mogoče filme podjetja Warner Bros. Discovery, kot so Barbie, Aquaman in izgubljeno kraljestvo in Wonka, ter serije HBO Original, kot so The Last of Us, Beli lotus in Evforija. Na voljo bodo tudi filmi franšize Harry Potter, Matrica, Vitez teme, Joker in Gospodar prstanov ter priljubljeni resničnostni šovi, kot so 90 dni do poroke, Zlata mrzlica in Prenove hiš.

Pred kratkim so v Beogradu pripravili predstavitev nove platforme, na kateri je kot glasbena gostja nastopila srbska evrovizijska predstavnica iz leta 2022 Konstrakta. Dogodka so se udeležili številni srbski igralci in vplivneži.

