Cvikl: Ovadba še ne pomeni začetka kazenskega postopka

Cvikl je zanikal, da bi ženo kadarkoli označil, da je "neukrotljiva in nesposobna", kot mu je očitala v intervjuju za revijo Jana v začetku tega leta. Obtožbe so "neresnične in žaljive" se je odzval Cvikl in dodal, da bo zoper njo v zvezi z lažnimi obtožbami sprožil ustrezne kazenske in druge postopke.

Cvikl je zanikal, da bi ženo kadarkoli označil, da je "neukrotljiva in nesposobna", kot mu je očitala v intervjuju za revijo Jana v začetku tega leta. Obtožbe so "neresnične in žaljive" se je odzval Cvikl in dodal, da bo zoper njo v zvezi z lažnimi obtožbami sprožil ustrezne kazenske in druge postopke. Foto: Mediaspeed/STA

Po neuradnem poročanju v medijih, da je policija zoper viceguvernerja Banke Slovenije Milana M. Cvikla na Okrožno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zaradi suma nasilja v družini, o čemer so prvi pisali na spletnih portalih Žurnal24 in Požarepot, smo Cvikla prosili za odziv. Med drugim je za Siol.net pojasnil, da ne do skupnih otrok ne do soproge nikoli ni bil niti psihično niti fizično nasilen in da zoper njega prav tako ne teče noben kazenski postopek.

Cviklovo pisno izjavo za Siol.net v nadaljevanju objavljamo v celoti:



"Uvodoma poudarjam, da ne do skupnih otrok ne do soproge Jerce Legan Cvikl nisem bil nikoli niti psihično niti fizično nasilen. O tem je že pravnomočno odločilo sodišče, ki je v celoti zavrnilo tovrstne predloge in navedbe Jerce Legan Cvikl. Zoper mene prav tako ne teče noben kazenski postopek.



Tovrstne objave v nekaterih medijih so zato zavajajoče in služijo zgolj plasiranju neresnic z namenom moje osebne in poklicne diskreditacije, ki jo že dalj časa zasleduje Jerca Legan Cvikl. To je razvidno iz vseh do sedaj objavljenih člankov, ki se nanašajo moje zasebno življenje.



Poleg tega vam lahko vsak pravnik pove, da ovadba ne predstavlja začetka kazenskega postopka. Po mojih informacijah je bil del kazenskih ovadb, ki jih je podala zoper mene Jerca Legan Cvikl, sicer že zavrženih. Enako velja glede anonimnega pisma, da je njegov pisec neverodostojen in se zaveda neutemeljenosti in neresničnosti zapisanih navedb.



Hkrati poudarjam, da sem zoper Jerco Legan Cvikl, ki mi namerno škoduje, že sprožil ustrezne kazenske postopke, še naprej pa se bom boril za največjo korist svojih mladoletnih sinov, ki žal postajajo vedno večje žrtve maščevanja in ločitvene zdrahe, ki jo tudi s pomočjo medijev ustvarja Jerca Legan Cvikl."

Vprašanja, ali je o konkretni zadevi govoril z guvernerjem Banke Slovenije, Boštjanom Vasletom, Cvikl ni komentiral.

Banka Slovenije: Kodeks je jasen, a s tem naj se ukvarjajo druge inštitucije

Ali so s kazensko ovadbo seznanjeni in kako to komentira guverner Banke Slovenija ter ali namerava kakorkoli ukrepati proti državnemu funkcionarju, so za Siol.net iz Banke Slovenije odgovorili le, da imajo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja.

"Prav tako od zaposlenih tako v službenem kot zasebnem ravnanju pričakujemo visoko mero etičnosti in osebne integritete, k čemur nas zavezuje tudi kodeks. Naslavljanje problematike konkretnega primera, ki ga omenjate, sodi pod pristojnosti drugih državnih institucij, ki nas o postopkih niso dolžni obveščati," so odgovorili iz službe za odnose z javnostmi.

Odkrito o zakonskem življenju

Jerca Legan je pol leta po ločitvi od sedanjega viceguvernerja Banke Slovenije v nedavnem intervjuju za revijo Jana izrekla precej težkih obsodb na njegov račun. Med drugim ga je obtožila trpinčenja, ustrahovanja, poniževanja ter manipuliranja z njo in njunimi otroki. Več podrobnosti si lahko preberete v spodnjem članku:

Tožilstvo: Gre za varovan osebni podatek

Na tožilstvu pojasnjujejo, da nimajo pravne podlage za razkrivanje podatkov o tem, ali je zoper poimensko določeno osebo predkazenski postopek v teku, saj da gre za varovan osebni podatek.

"Ustaljena sodna praksa potrjuje, da v primeru, ko se vprašanje nanaša na točno določeno osebo, tudi s prikrivanjem imena osebe v odgovoru, ni mogoče zagotoviti njene anonimnosti. Sporočanje zaprošene informacije bi zato pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov," so pojasnili za Siol.net.

Policija: Kazen odvisna od okoliščin posameznih dejanj

Tudi na Policijski upravi (PU) Ljubljana podrobnejših informacij, ko gre za določene fizične osebe, ne morejo razkriti, prav tako zaradi "spoštovanja določil o varstvu osebnih podatkov."

O zagroženi kazni za kazenska dejanja nasilja v družini pa je predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Ljubljana Tomaž Tomaževic so na splošno pojasnil, da "gre v teh primerih odvisno od okoliščin posamičnih dejanj za kazniva dejanja s poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki so opredeljene v kazenskem zakoniku (KZ-1)".

Zakonca Cvikl sta se ločila po 13 letih zakona. Skupaj imata dva sinova.