Strokovno kadrovanje: Čeprav se ni prijavil, bo (verjetno) nadzoroval banke

Predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo Milan M. Cvikl in predsednica stranke SD ter ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijo Milan M. Cvikl in predsednica stranke SD ter ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Foto: STA

Koalicija se je uskladila glede podpore Ahčinovi, poleg katere so se za funkcijo predsednika računskega sodišča prijavili še Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksej Šinigoj. Predsednik republike Borut Pahor mora kandidata izbrati med prijavljenimi.

Kandidat za mesto viceguvernerja pa je lahko tudi oseba, ki se za funkcijo ni prijavila. Na vnovični javni poziv predsednika republike so kandidature sicer oddali Primož Dolenc, ki je viceguvernersko funkcijo opravljal do začetka aprila, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan. A kot so danes povedali v koaliciji, so se na predlog SD uskladili glede podpore Cviklu. Ta je v času pred sestavo vlade Roberta Goloba veljal za glavnega favorita za gospodarskega ministra.

Predsednik republike je v sredo po končanih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin napovedal, da bo do konca tedna opravil še en krog neformalnih posvetovanj in da bi lahko predlog kandidatov v DZ poslal v začetku prihodnjega tedna.

DZ tako o kandidatu za viceguvernerja kot o kandidatu za predsednika računskega sodišča odloča na tajnem glasovanju, za izvolitev je potrebna absolutna večina ali 46 poslanskih glasov.