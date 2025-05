V zadnjem četrtletju leta 2024 so bile cene stanovanjskih nepremičnin v primerjavi z letom 2008 nominalno višje za več kot polovico, realne cene pa so bile višje za 13,7 odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v letu 2024 ponovno zvišale in bile nominalno za več kot polovico višje kot leta 2008, je razkrila Banka Slovenije (BS) v mesečnem biltenu za april. Medletna rast nominalnih cen stanovanjskih nepremičnin je v letu 2024 znašala v povprečju 7,4 odstotka (7,2 odstotka v letu 2023 in 14,8 odstotka v letu 2022).

V letu 2024 so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani po razmeroma nizki rasti v letu 2023 ponovno občutneje zvišale, medletno za 7,3 odstotka. V preostali Sloveniji je bila rast 8,6-odstotna.

Rast cen novih stanovanjskih nepremičnin je bila z desetimi odstotki po mnenju BS visoka. Cene rabljenih hiš so se medtem v istem časovnem obdobju zvišale za 6,2 odstotka.

V zadnjem četrtletju leta 2024 so bile cene stanovanjskih nepremičnin v primerjavi z letom 2008 nominalno višje za več kot polovico, realne cene pa so bile višje za 13,7 odstotka, so med drugim izračunali pri BS.

Rast cen najemnin se je po mnenju BS umirila, njihova medletna rast je bila leta 2024 v povprečju 6,4-odstotna (12,4-odstotna v letu 2023 in 18,9-odstotna v letu 2022).

Stanovanjske nepremičnine so v letu 2024 ostale precenjene, vendar precej manj kot leta 2008. Takrat je bila precenjenost največja.

V zadnjem četrtletju 2024 je najvišjo, 17,1-odstotno precenjenost nakazoval kazalnik razmerja med povprečno ceno stanovanja v Ljubljani in povprečno letno plačo, medtem ko je najnižjo, 2,5-odstotno precenjenost nakazoval kazalnik modelske ocene BS.

Stanovanja rekordno draga, gradbeni sektor pa …

Ponudba stanovanjskih nepremičnin že dalj časa zaostaja za povpraševanjem, kar prispeva k rasti cen stanovanjskih nepremičnin, so poudarili pri BS.

Gradnjo novih stanovanjskih stavb otežujejo visoki stroški materiala in dela ter pomanjkanje delavcev. Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v zadnjem četrtletju leta 2024 za kar 31,3 odstotka višji kot v povprečju leta 2021, ko so gradbeni stroški začeli hitreje naraščati.

Ob tem se je delež bruto investicij v stanovanja v BDP do zadnjega četrtletja 2024 znižal na 2,6 odstotka, kar je precej manj od povprečja evrskega območja (5,6 odstotka).

V zadnjih dveh letih je upadlo tudi število stanovanjskih stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, leta 2024 se je medletno znižalo za 14,1 odstotka na 4.339.

Zaupanje v gradbeništvo je v drugi polovici leta 2024 ostalo na nizki ravni. Upadanje obsega gradbenih del in skupnih naročil se je umirilo, pričakovanja glede zviševanja cen pri poslih v gradbeništvu pa so se spet povečala.

Število prodaj stanovanjskih nepremičnin še naprej upada. Leta 2024 je bilo prodanih 8.124 stanovanjskih nepremičnin, kar je 21,1 odstotka manj kot v predhodnem letu in najmanj v zadnjih štirinajstih letih.

Pri tem je bilo prodanih za polovico manj novih stanovanjskih nepremičnin, za 11,7 odstotka oziroma 22,5 odstotka manj rabljenih stanovanj v Ljubljani in preostali Sloveniji ter za 18,4 odstotka manj rabljenih družinskih hiš.

Povpraševanje sicer spodbujajo zniževanje obrestnih mer, nizka brezposelnost in nizka zadolženost gospodinjstev.

Ambicije za gradnjo vse manjše

Ob zniževanju števila prodaj stanovanjskih nepremičnin se znižuje tudi število prodaj zemljišč za gradnjo stavb.

Po podatkih GURS se je v letu 2024 število prodaj zazidljivih zemljišč v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 20 odstotkov, v primerjavi z letom 2021 za 14 odstotkov, ko je bilo po pandemiji največje, pa za več kot 45 odstotkov.

Vrednost prodaj zemljišč za gradnjo stavb je v letu 2024 znašala 281 milijonov evrov oziroma okoli 12 odstotkov vseh prodaj nepremičnin.

Pri tem so med zemljišča za gradnjo stavb vključena zazidljiva zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš, večstanovanjskih stavb ter poslovnih in industrijskih stavb.

Nova stanovanjska posojila so spet začela rasti

Stroški financiranja nakupov nepremičnin so se z zniževanjem obrestnih mer za nova stanovanjska posojila znižali. Ob tem se je medletna rast stanovanjskih posojil do decembra 2024 okrepila na 3,9 odstotka.

Stanje stanovanjskih posojil, ki je leta 2023 vztrajalo pri okoli 8,2 milijarde evrov, se je do konca leta 2024 povečalo na 8,6 milijarde evrov. S tem je rast stanovanjskih posojil v Sloveniji presegla rast v evrskem območju, kjer je znašala 0,6 odstotka.

V Sloveniji ostaja delež stanovanjskih posojil v BDP z okoli 13 odstotki precej nižji od povprečja evrskega območja, kjer znaša okoli 35 odstotkov.

Nova stanovanjska posojila so se spet začela povečevati, v drugi polovici leta 2024 jih je bilo za četrtino več kot v enakem obdobju predhodnega leta.

Banke so po zadnjih razpoložljivih podatkih iz ankete BS pričakovale, da se bo v prvem četrtletju leta 2025 povpraševanje po stanovanjskih posojilih nekoliko povečalo.

V zadnjem četrtletju leta 2024 je po mnenju bank povpraševanje po stanovanjskih posojilih sicer ostalo enako kot prej.

Banke so še ocenile, da se tudi zaupanje potrošnikov in obeti za nepremičninski trg niso spremenili, medtem ko je bil vpliv zniževanja splošne ravni obrestnih mer spet rahlo pozitiven.

Kreditni standardi za nova stanovanjska posojila so se v Sloveniji v zadnjem četrtletju leta 2024 nekoliko zaostrili, medtem ko so v evrskem območju ostali skoraj enaki kot v predhodnem obdobju.