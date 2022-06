Bandelli ne more do službe, poslanska plača Golobu

Marko Bandelli (SAB), ki se je hvalil, da je velik podjetnik, in se postavljal s prestižnimi avtomobili, tudi s športnim porschejem, je med 36 nekdanjimi poslanci, ki so uveljavili pravico do poslanskega nadomestila, ki ga lahko prejmejo bivši poslanci, ki se ne morejo vrniti na prejšnja delovna mesta ali si najti dela. Za nadomestilo so zaprosili še številni znani, donedavni poslanci, ki so bili "žrtve" zadnjih volitev, denimo Jani Möderndorfer, Brane Golubović, Rudi Medved, Violeta Tomić, Marjan Pojbič ... Krajši čas, dokler ni bil potrjen za evropskega poslanca, je nadomestilo dobil celo Matjaž Nemec , pa tudi nekdanji predsednik SD in nekoč predsednik DZ Dejan Židan .

Židan poslanskega nadomestila ne bo več dobil, ker ga je medtem kot državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu zaposlil Matjaž Han (SD). Da je nadomestila dobilo 36 bivših poslancev, je pokazalo včerajšnje izplačilo plač poslancem, ministrom in drugim funkcionarjem. Poslansko plačo 1.489 evrov je dobil tudi premier Robert Golob.

Golobova plača v vladi je še skrivnost

Kučan je 1.322 evrov državnega doplačila dobil k 3.014 evrom pokojnine. Fajonovi so v državnem zboru izplačali 2.197 evrov. Milanu M. Cviklu, ki je tudi na posnetku, pa nič, ker ni bil izvoljen za poslanca. Foto: Siol.net Plačilo je le za čas od nastanka parlamenta do izvolitve za šefa vlade. Iz parlamenta so nam včeraj takoj poslali vse podatke o plačah za poslance in nadomestilih bivšim. Kakšno plačo je Golob za prejšnji mesec dobil še v vladi, pa ni znano. Iz vlade na prošnjo, da nam posredujejo podatke o včerajšnjih izplačilih ministrom in o nadomestilih bivšim ministrom, še niso odgovorili. Na podatke iz vlad smo pogosto dolgo čakali tudi v času prejšnjih vlad. Vladno vodenje računov in obveščanje javnosti sta bolj počasne vrste. Plače šefov vlad so praviloma v bruto znesku med pet in šest tisoč evri. Za Goloba bo premierska plača hud udarec po žepu v primerjavi z "nagradami", ki jih je bil do zdaj vajen v državnem GEN-I, ki so se merile v več deset tisoč evrih mesečno. Podobno se bo plača zelo znižala donedavni evropski poslanki in predsednici SD Tanji Fajon, ki je medtem postala zunanja ministrica. Kot poslanka pa je včeraj za delo v mesecu maju dobila 2.197 evrov. Vse podatke pa nam je takoj poslal predsednik republike Borut Pahor, ki je sporočil, da je dobil 5.420 evrov plače, bivši predsednik republike Milan Kučan, ki ima pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med 80 odstotki plače predsednika republike in pokojnino, pa 1.322 evrov doplačila. 1.322 evrov je Kučan dobil, če preračunamo, k 3.014 evrom pokojnine. Pokojnina je visoka, ker je bil Kučan najvišji državni funkcionar v prejšnjem režimu in po odpravi diktature. Dodatek je uzakonjen le in samo za Kučan. Noben drug predsednik ali funkcionar takšne pravice nima in ne more dobiti.

Socialno čuteče poslansko nadomestilo

Nadomestilo za Bandellija je nekoliko sporno, ker bi si kot sposoben podjetnik v lastnem podjetju skoraj zanesljivo lahko takoj uredil zaposlitev. A kot dober podjetnik iz socialno čuteče stranke SAB, ki se ravno združuje s Svobodo Roberta Globa, Bandelli ve, da je zanj dobro, če država plača, kar je mogoče, njegovo podjetje pa ne troši denarja za njegovo plačo in za davke ter prispevke državi.

Zakon o poslancih pravico za bivše določa tako: "Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo ..."

Kdo vse je še dobil nadomestilo in kdo poslanske plače, ki so bile v začetku maja še za poslance iz prejšnjega sklica, v drugi polovici pa že za nove, prikazuje preglednica: