Socialni beli porsche Marka Bandellija

Poslanec SAB Marko Bandelli izstopa po železnem konjičku, s katerim se prevaža. Na delo v državni zbor namreč prihaja z izbranim nemškim športnim lepotcem, ki se ga najbrž ne bi sramoval niti nekdanji predsednik DeSUS in propadli kandidat KUL za mandatarja Karl Erjavec. Za Erjavca se je govorilo, da je imel na kongresu, ko ga je presenetljivo premagala Aleksandra Pivec , težave tudi, ker so Slovenske novice objavile fotografijo njegovega porscheja macana, fotografiranega na Hrvaškem, kjer ima počitniško hišo.

Avtomobil poslanca socialno upokojenske stranke Bandellija je bolj športen, kot je bil Erjavčev, ki je bil bolj terenske vrste. Po vrhu je Bandellijevemu lepotcu mogoče sneti streho. Lahko je zgoraj brez. Med poslanci drugih strank je mogoče slišati ocene, da v stranki, ki se zavzema za enakost, socialo in upokojence, Bandelli izstopa po že doseženi "enakosti" in "sociali". V jeziku prejšnjega sistema bi lahko rekli celo, da je Bandelli avantgarda, ker že ima, kar si številni bolj običajni državljani šele želijo.

Bandelli: Tega si nisem zaslužil

Takšna je bila z zadnjega konca videti pločevinasta igračka, ko se je Bandelli včeraj pripeljal v Ljubljano v državni zbor in jo parkiral v garaži:

Športnika iz Zuffenhausna pri Stuttgartu si Bandelli ni kupil z visoko župansko ali poslansko plačo. Te so za športne avtomobile in bencin, ki je zanje potreben, nizke. A Bandelli je v politiko že vstopil kot premožen podjetnik, ki si lahko privošči igračke. Politično kariero je začel leta 2011 v stranki Zorana Jankovića Pozitivna Slovenija, leta 2013 je ustanovil njen lokalni odbor v Komnu, stranka ga je delegirala za člana nadzornega sveta RTV Slovenija, krajši čas je bil celo predsednik nadzornega sveta RTVS. Po razkolu v PS je Bandelli prestopil na stran takrat premierke Alenke Bratušek. Leta 2014 je bil izvoljen za župana Občine Komen. Porscheje je imel rad že takrat. V Kobdilju na Krasu je leta 2016 ob postavitvi temeljnega kamna za muzej porschejev (natančneje Muzej za tehnično dediščino in starodobnike) povedal, da bo ʺto velika pridobitev za cel Kras, za Primorsko in Slovenijo". Na dogodek so prišli predstavniki porsche klubov iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, naložbo pa so podprli tudi iz matične tovarne v Nemčiji.

Športnika iz Stuttgarta si Bandelli ni kupil z visoko župansko ali poslansko plačo. Te so za športne avtomobile in bencin, ki je zanje potreben, nizke. Foto: STA Po zadnjih volitvah je bil v vladi Marjana Šarca krajši čas minister brez listnice za kohezijo, a je moral zelo hitro odstopiti, sicer bi ga Marjan Šarec odstavil, ker je s posebnim pismom zahteval umik županskega kandidata Erika Modica in napovedal, da ne bo evropskega denarja, na katerega delitev je imel takrat vpliv Bandelli kot minister, če se kandidat v občini, iz katere Bandelli prihaja in jo je v preteklosti vodil, ne umakne. Za to pisanje se je Bandelli večkrat javno opravičil. O zahtevi Šarca, da mora odstopiti, je takrat večkrat ponovil: "Si nisem tega zaslužil." Po nenavadnih izjavah Bandelli slovi tudi sicer. Modic se ni umaknil kot kandidat, na lokalnih volitvah je bil gladko, že v prvem krogu, izvoljen za župana Komna. Več, tudi o stališču KPK o Bandellijevem ravnanju, si lahko preberete tukaj: "BANDELLI, KI SI TEGA NI ZASLUŽIL, JE ODSTOPIL."

Od takrat je poslanec, ki izstopa, ko se v podzemno garažo, kjer poslanci parkirajo avtomobile, pripelje z belim turbo športnikom.