Slovenske novice: Jerca Legan in Milan Cvikl se ločujeta

Slovenske novice poročajo, da se zakonca Cvikl po 13 letih ločujeta. Dodajajo tudi, da je njuna ločitev kot strela z jasnega udarila pred dnevi, ko sta se na družabnih dogodkih v Ljubljani pojavila vsak posebej.

Foto: STA Borut Pahor. Nekdanjega ministra za evropske zadeve Milana M. Cvikla je Mandatno-volilna komisija DZ v sredo podprla kot kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije. Podprli so ga z 10 glasovi za in petimi proti. Imenovanju so nasprotovali poslanci SDS, ki so poudarili, da gre za politično kadrovanje, zaradi česar svojega dela ne bo mogel opravljati neodvisno. Za viceguvernerja ga je predlagal predsednik republike

Poroka za visokimi ograjami

Leta 2009 sta po dolgoletni zvezi svojo ljubezen okronala s poroko v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju, ki je potekala za visokimi ograjami, daleč od oči medijev. Za poroko, ki se je je udeležilo približno sto svatov, naj bi odštela 50 tisoč evrov.

Pred poroko je nevesta za portal zadovoljna.si povedala, da ji je poročno obleko oblikovala Maja Ferme in da gre za kreacijo, ki ni prav značilna poročna obleka, tako da jo bo lahko oblekla še kdaj. Spregovorila je tudi o svoji ljubezni do Milana Cvikla in dejala, da se je vanj zaljubila na prvi pogled.

Cviklova imata skupaj dva otroka – leta 2009 se jima je rodil sin Ruben, leta 2011 pa še Titan.

Preberite še: