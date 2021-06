Janša s Cviklom o verski svobodi in epidemiološki situaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred regijskim obiskom vlade v Podravju se je premier Janez Janša danes srečal z mariborskim nadškofom metropolitom Alojzijem Cviklom. Govorila sta o verski svobodi v Sloveniji in epidemiološki situaciji, Cvikl pa se je Janši zahvalil za pomoč verskim skupnostim v času epidemije, so navedli na spletni strani vlade.

Regijski obisk vlade v Podravju se sicer začne v sredo, a Janša in nekateri ministri so regijo obiskali že danes. Janša je tako obiskal mariborsko nadškofijo, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec se je sestal z nekaterimi župani iz regije, pravosodni minister Marjan Dikaučič pa je med drugim obiskal Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor in Probacijsko enoto Maribor.

Vlada se bo v sredo sestala na delovnem posvetu na ptujskem gradu, sledili bodo ločeni programi predsednika vlade in ministrov. V okviru obiska se bodo srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji, sklenili pa ga bodo z javno tribuno o razvoju in perspektivah podravske regije.