Jasnič po srečanju s poslansko skupino: DeSUS bo konstruktivna opozicija

Novi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je po srečanju s poslansko skupino izrazil zadovoljstvo, da so na sestanku izmenjali strankarska in poslanska stališča. DeSUS bo deloval kot konstruktivna opozicija, poslanci pa bodo še naprej glasovali po svoji vesti, pri tem pa bo transparentno, kaj je stališče stranke in kaj poslancev, je še napovedal Jasnič.

Kot je dejal Jasnič v izjavi za medije po koncu srečanja na sedežu stranke v Ljubljani, danes niso razpravljali o napetostih med poslansko skupino in vodstvom, o katerih poročajo nekateri mediji. Na vprašanje, ali poslanci DeSUS od zdaj naprej ne bodo več "solirali", je Jasnič poudaril, da bodo še vedno bodo glasovali po svoji vesti, ko se bodo za to odločili. "Poslanci imajo vso pravico, da povejo svoje mišljenje, tega ne bom nikdar onemogočil. Nisem avtokrat," je dejal.

"Če stališče poslancev ne bo enako strankinemu, bodo to tudi povedali"

Ključno se mu zdi, da so se danes dogovorili o dokumentu, v katerem so opredelili sodelovanje stranke in poslanske skupine. Stranka mora, kot je pojasnil predsednik DeSUS, vedno imeti stališče o vprašanjih, ki so na dnevnem redu državnega zbora, z njimi mora seznaniti poslansko skupino, ki ta stališča potem tudi politično zastopa. Če stališče poslancev ne bo enako strankinemu, bodo to tudi povedali in glasovali po svoji vesti.

Zadržali so se pri predlogu zakona o demografskem skladu

Kot pozitivno šteje to, da so se s poslanci dobili in da so izmenjali stališča, strankarska in poslanska. Do konkretnih vprašanj se danes še niso opredeljevali, so se pa dlje časa zadržali pri predlogu zakona o demografskem skladu, ki ga bo DZ obravnaval na seji prihodnji teden. V DeSUS si bodo vzeli še kakšen dan za odločitev o glasovanju.

"Imamo svojo vsebino in to bomo naprej zagovarjali. Nam gre za to, da upokojenci dobijo pravega zaščitnika, to, kar je stranka DeSUS že nekoč bila, preden je, v narekovajih, zapustila upokojence," je še dejal. Foto: Jure Makovec/STA

Želijo to, kar je stranka nekoč bila, preden je, v narekovajih, zapustila upokojence

"Imamo svojo vsebino in to bomo naprej zagovarjali. Nam gre za to, da upokojenci dobijo pravega zaščitnika, to, kar je stranka DeSUS že nekoč bila, preden je, v narekovajih, zapustila upokojence," je še dejal.

Na današnjem srečanju so obravnavali program dela v stranki in naloge, ki jih čakajo, med katerimi so tudi priprava finančnih načrtov in postavitev posameznih odborov, ki bodo pripravljali gradivo za klavzuro. Ta bo predvidoma v začetku septembra, ko bodo imeli oblikovana izhodišča za pripravo na volitve prihodnje leto in za nadaljevanje dela stranke.