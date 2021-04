Za predsednika DeSUS trije kandidati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za mesto predsednika stranke DeSUS so na stranki prejeli tri kandidature, za manjkajoče mesto podpredsednika sedem kandidatur ter devet kandidatur za dve mesti namestnikov članov Nadzornega odbora. Kongres stranke bo 19. junija v Ljubljani.

Na stranki DeSUS so do izteka roka za vložitev kandidatur za funkcije predsednika, podpredsednika DeSUS ter dveh namestnikov članov Nadzornega odbora DeSUS prejeli vloge s kandidaturami in soglasji za predsednika stranke za tri kandidate.

Za mesto predsednika kandidirajo Ljubo Jasnič (Pokrajinski odbor Ljubljana), doc. dr. Srečko Felix Krope (Pokrajinski odbor Podravje) in Gorazd Žmavc (Pokrajinski odbor Ptuj-Ormož).

Za mesto podpredsednika oziroma podpredsednice stranke DeSUS, ki se je izpraznilo po odstopu nekdanje podpredsednice Irene Majcen, so prejeli sedem kandidatur, za dve mesti namestnikov članov Nadzornega odbora pa devet kandidatur.

Kongres bo 19. junija

Vse kandidature bo prihodnji teden pregledala komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja, nato pa še izvršni odbor in svet stranke. Zadnji bo v skladu s 16. členom statuta stranke predlagal kandidatne liste za organe, ki jih bo volil kongres stranke. Kongres bo 19. junija 2021 v Ljubljani, so sporočili.