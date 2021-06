Ura moči: Bo DeSUS prevzel Igor Zorčič? #video

Bo Igor Zorčič prihodnji konec tedna nepričakovano prišel na kongres stranke DeSUS in postal novi predsednik? "To so smešnice," pravi eden od kandidatov za vrh DeSUS Ljubo Jasnič.

"Kongres stranke, ki bo potekal 19. junija, bo izbiral med tremi kandidati, ki so že znani," meni kandidat za predsednika stranke DeSUS Gorazd Žmauc, ki je skupaj z Ljubom Jasničem v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem razpravljal o usodi nekdanje vladne stranke. Po besedah Žmauca je Zorčič sicer velik adut in bi ga z veseljem sprejel v stranko. Jasnič medtem odločno zavrača govorice, da je Zorčič skriti kandidat za predsednika stranke in da le "greje stolček zanj". "To so smešnice. Jaz z Zorčičem nisem nikoli govoril, niti ne vem, kako se bo odločil," je poudaril Jasnič.

Je Karel Erjavec na poti v SD?

Karel Erjavec res prepričuje štajerski del DeSUS, da se pridruži Socialnim demokratom, kar bi nekdanjemu šefu upokojencev odprlo vrata na volilno listo SD za prihodnje parlamentarne volitve? "Ne verjamem tem govoricam. To je daleč od resnice," meni Žmauc. Podobno meni tudi Jasnič, ki poudarja, da stranka DeSUS ni naprodaj.