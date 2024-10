Nekdanji predsednik stranke DeSUS in minister v šestih slovenskih vladah Karl Erjavec je pred časom napovedal vrnitev v politiko in že aktivno sestavlja novo stranko. Za njegovo vrnitvijo pa naj bi stal kar uradni Kremelj, ki je Erjavca domnevno "motiviral" z grožnjami. Rusi naj bi mu namreč sporočili, da bodo objavili seznam ruskih plačancev v Sloveniji, na katerem naj bi bil tudi Erjavec.

Karla Erjavca naj bi k vrnitvi v politiko prisila kar Ruska federacija, danes v Delu piše novinarka Suzana Kos. V nasprotnem primeru Erjavcu domnevno grozijo z objavo seznama slovenskih ruskih plačancev, na katerem naj bi bil tudi on. Vendar Rusi k ponovnemu rojstvu Erjavčeve politične kariere verjetno pristopajo bolj proaktivno. Njegovo stranko naj bi namreč financirali "gospodarstveniki, ki so bili zaradi sankcij proti Rusiji, najbolj oškodovani".

Erjavec: objava seznama slovenskih ruskih plačancev me ne skrbi

"Tisti, ki trdijo, da naj bi me Rusi prisilili, da se vrnem v slovensko politiko, so očitno preveč gledali filme o Jamesu Bondu, in očitno je, da imajo zelo bujno domišljijo ali pa jih je strah moje vrnitve," je za Delo navedbe o ruskem vplivu na njegovo novo politično stranko komentiral Erjavec. Ta tudi trdi, da ga objava seznama slovenskih ruskih plačancev ne skrbi.

Erjavec navedbe o vplivu Rusov sicer pripisuje "etablirani slovenski politiki, ki ni srečna zaradi njegove vrnitve". Je pa poudaril, da sam rešitev za rusko agresijo nad Ukrajino ne vidi v pomoči napadeni državi, temveč v mirovnih pogovorih.

Koga vse Erjavec vabi v svojo stranko?

Erjavec naj bi že nekaj tednov aktivno sestavljal novo stranko in vanjo vabil ugledne in izkušene Slovence in Slovenke. Med njimi naj bi bili po poročanju Dela tudi France Arhar, Metod Dragonja, Klemen Grošelj, Dragotin Mate.