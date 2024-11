Karel Erjavec bo podal 200. podpis za ustanovitev nove stranke

Skladno z zakonom o političnih strankah lahko stranko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljanov. Ta pogoj so torej snovalci stranke Zaupanje izpolnili, uradno pa bo ustanovljena na ustanovnem kongresu. Več o tem bo Erjavec povedal v popoldanski izjavi za medije, je napovedal.

Nedavno je sicer za STA že pojasnil, da bodo na ustanovnem kongresu ob predsedniku stranke predstavili tudi programska izhodišča, dokončen program pa bodo razgrnili na kongresu marca prihodnje leto. Program nove stranke bo temeljil na štirih stebrih, ki bodo upokojenci, zdravstvo in šolstvo, varnost in migracije, gospodarstvo ter podnebna politika.

Kdo bodo njegovi politični sopotniki?

Med političnimi sopotniki pri ustanavljanju nove stranke je med drugim naštel nekdanjega generalnega direktorja in nekdanjega gospodarskega ministra Metoda Dragonjo, nekdanjega ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja, nekdanjo generalno sekretarko vlade Mira Cerarja in nekdanjo pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič, nekdanjega veleposlanika pri OZN in nekdanjega državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Andreja Logarja, veleposlanika in nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Milana Jazbeca, nekdanjo ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen ter nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca.

Pri pisanju programa pa sta po besedah Erjavca sodelovala tudi ekonomist Jože P. Damijan in prvi guverner Banke Slovenije France Arhar. Prvi je sodeloval predvsem pri gospodarskem, drugi pa v ideološkem delu programa, je takrat pojasnil Erjavec.