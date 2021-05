Izključitev poslancev DeSUS: ''Tega veselja jim ne bomo dali''

Ivan Hršak je danes napovedal, da se bodo poslanci DeSUS udeležili petkove seje izvršnega odbora, kasneje pa še sveta stranke, kjer bodo zagovarjali svoje delo.

"Odločitev pa je na njih," je dodal. Če bi organi stranke podprli sklep za začetek postopkov za izključitev poslancev iz stranke, bi o tem pozivu odločali matični občinski odbori poslancev. Če slednji takega sklepa ne bi podprli ali spoštovali v roku 30 dni, pa poslance iz stranke lahko izključi izvršni odbor, je še pojasnil Hršak.

Po zadnjih uradnih informacijah tega predloga še ni na dnevnem redu petkovih sej organov stranke, a lahko pride do razširitve dnevnega reda. Glavna tema so sicer priprave na junijski kongres.

Poslanci ne bodo kar odšli

Hršak je še napovedal, da poslanci DeSUS v primeru izključitve iz stranke ne bodo zapustili poslanske skupine. "Tega veselja jim ne bomo dali," je zatrdil. Spomnil je, da so v preteklosti v turbulentnih časih stranke že razmišljali o ustanovitvi nove poslanske skupine oz. skupine nepovezanih poslancev, a so se odločili, da to ni pravilna pot in morajo ostati v poslanski skupini DeSUS.

Če bi poslance DeSUS izključili iz stranke, po Hršakovem mnenju DeSUS ne bi bila več parlamentarna stranka. "Bil bi unikum v svetu, da bi si stranka želela, da iz parlamentarne postane neparlamentarna stranka," je dejal. Verjame, da do tega ne bo prišlo in bo prevladal razum.