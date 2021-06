Janša v Bruslju: Razprava o Madžarski je bila vroča. Novih delitev si ne želimo.

Slovenija in še mnoge druge države ne želimo biti del nobenih novih delitev v Evropi, dovolj jih je bilo. Šli smo v EU, da se združujemo, ne da se delimo, je poudaril premier Janez Janša v povezavi z razpravo o Madžarski in pravicah oseb LGBTIQ ob prihodu na drugi dan vrha EU v Bruslju.

Viri pri EU so v četrtek povedali, da je bila razprava voditeljev članic EU o novem madžarskem zakonu, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, poglobljena in na trenutke čustvena. V njej so sodelovali vsi voditelji, številni so izrazili zaskrbljenost.

Janša naj bi skušal umiriti razpravo

Več virov je v četrtek poročalo, da sta slovenski in poljski premier edina podprla madžarskega kolega Viktorja Orbana. Janša je po neuradnih informacijah izrazil zaskrbljenost zaradi zemljevidov o liberalnih in neliberalnih članicah v povezavi z jugoslovansko izkušnjo ter poskušal umiriti razpravo.

Luksemburški premier Xavier Bettel je danes potrdil, da sta med razpravo o Madžarski "le dve državi konkretno rekli, da sta na strani Orbana - to sta bili Slovenija in Poljska. Drugi so bodisi podprli (skupno izjavo glede Madžarske; op. p.) ali niso rekli nič," je povedal ob prihodu na vrh. "Kljub temu da niso ničesar podpisali, niso govorili v podporo Viktorju Orbanu," je še dodal.

Janša: Ko so se razjasnila dejstva, se je razprava umirila

Janša je danes v odgovoru na vprašanje, kakšno je slovensko stališče, izpostavil, da v razpravi voditeljev ni šlo za sprejemanje nikakršnih stališč in da ni nikakršnega besedila ali predloga. Poudaril je tudi, da je šlo za iskreno izmenjavo mnenj, ki je bila na trenutke tudi zelo vroča.

Če je problem s kakršnimkoli zakonom v katerikoli članici Unije, obstajajo pravni mehanizmi in postopki, ki jih lahko sproži Evropska komisija. Na koncu dobimo pravno odločitev, ki jo moramo vsi spoštovati, je še dejal premier.

Ob tem je izpostavil, da so bila stališča na začetku zelo vroča, ker so v glavnem temeljila na medijskem poročanju. "Ko so se razjasnila dejstva, je bilo jasno, kaj morebiti ostaja sporno, in razprava je bila bistveno bolj umirjena, zato mislim, da ne bo povzročala nepotrebnih novih delitev," je ocenil.

Nova napetost med Orbanom in Ruttejem

Še posebej ostra je bila po neuradnih informacijah v četrtek zvečer izmenjava med madžarskim in nizozemskim premierjem, Orbanom in Markom Ruttejem. Rutte naj bi bil Orbanu predlagal sprožitev 50. člena, ki opredeljuje izstop članice iz Unije, če ne želi spoštovati vrednot EU.

Orban in Rutte sta se močno sprla že julija lani, ko je vrh iskal dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji. Orban, ki je vztrajal pri nasprotovanju načrtovani povezavi med spoštovanjem vladavine prava in evropskim proračunom, je Rutteju očital, da ga sovraži in da hoče kaznovati Madžarsko.