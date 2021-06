Merklova: Razprava o madžarskem zakonu polemična, a zelo iskrena

"Vsi smo zelo jasno dali vedeti, katerim temeljnim vrednotam sledimo," je dejala kanclerka. Z madžarskim zakonom se bo sedaj ukvarjala Evropska komisija, je dodala.

Ob tem je priznala, da bi potrebovali več takih razprav, saj se tako pokažejo različne predstave tudi o prihodnosti Evrope. "To pomeni, da je razpravo treba nadaljevati," je pripomnila.

Tudi belgijski premier Alexander De Croo je ob odhodu z zasedanja dejal, da je bila razprava odkrita in da so države članice skoraj soglasno premierju Orbanu dale vedeti, da je omenjeni zakon nesprejemljiv. Madžarski premier je bil v dvorani skoraj osamljen, je povedal De Croo.

Številni voditelji EU so izrazili zaskrbljenost

Viri pri EU so pred tem poročali, da je bil razprava voditeljev sedemindvajseterice o novem madžarskem zakonu, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, poglobljena in na trenutke čustvena. V njej so sodelovali vsi voditelji, številni so izrazili zaskrbljenost.

Več različnih virov je poročalo, da sta slovenski in poljski premier, Janez Janša in Mateusz Morawiecki, edina podprla Orbana.