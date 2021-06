Von der Leynova ostro: Madžarski zakon o homoseksualnosti je sramota #video

Trinajst držav članic EU je včeraj v skupni izjavi izrazilo "globoko zaskrbljenost" zaradi novega zakona na Madžarskem, ki po njihovem prepričanju diskriminira pripadnike skupnosti LGBTIQ in krši pravico do svobode izražanja pod pretvezo zaščite otrok. Podpisnice, med katerimi ni Slovenije, so Evropsko komisijo pozvale k ukrepanju.

Odzvala se je tudi predsednica EK Ursula von der Leyen, ki je madžarski zakon o homoseksualnosti označila za veliko sramoto in zagotovila, da bo EK ukrepala. Komisija bo po njenih besedah madžarskim oblastem poslala pismo, v katerem bo izrazila pravne zadržke, preden začne zakon veljati.

Predsednica EK Ursula von der Leyen: “Madžarski zakon je sramota.” EK bo izrazila pravne zadržke. Zakon jasno diskriminira ljudi na podlagi spolne orientacije in je proti vsem, temeljnim vrednotam EU - človekovemu dostojanstvu, enakosti, temeljnim svoboščinam. Ne bo kompromisa. pic.twitter.com/iXtaNaY2op — Peter Žerjavič, Delo (@ZerjavicDelo) June 23, 2021

"V EU ni prostora za homofobijo"

Von der Leynova je izpostavila, da močno verjame v EU, v kateri lahko vsakdo ljubi, kogar želi, in ki sprejema raznolikost. Napovedala je, da bo uporabila vse pristojnosti komisije za zavarovanje pravic vseh državljanov, ne glede na to, kdo so in kje živijo.

Belgijski premier De Croo je sicer pred dnevi pozval k finančnim sankcijam EU proti Madžarski zaradi zakona, ki prepoveduje spodbujanje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. V belgijskem parlamentu je izpostavil, da v EU ni prostora za homofobijo.

Madžarski parlament je minuli torek potrdil zakon, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sicer ob prihodu na včerajšnje zasedanje zavrnil obsodbe na račun zakona. Pojasnil je, da zakon ni uperjen proti nobeni skupnosti na Madžarskem, pač je to zakon proti pedofiliji in za zaščito otrok.