Rdeča luč za mavrične barve na Allianz Areni

Uefa je zavrnila idejo, da bi bila Allianz Arena v času drevišnje tekme med Nemčijo in Madžarsko osvetljena v mavričnih barvah. Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zavrnila zahtevo mestnega sveta Münchna, ki je nemške prireditelje evropskega prvenstva pozval, da se Allianz Arena v času drevišnje tekme med Nemčijo in Madžarsko, ki se bo pričela ob 21. uri, osvetli v mavrične barve.

Veljaki bavarske prestolnice so s to pobudo želeli izraziti svoje nestrinjanje z madžarsko vlado, ki je pred kratkim sprejela zakon, ki omejuje informacijske pravice mladih glede homoseksualnosti in transseksualnosti.

"Uefa je politično in versko nevtralna organizacija, glede na politični kontekst pa smo se odločili, da to pobudo zavrnemo," je v zvezi s tem zapisala Uefa.

Nemški vratar Manuel Neuer v znak podpore in solidarnosti do homoseksualne in transseksualne skupnosti na vseh tekmah nosi mavrični kapetanski trak. Foto: Guliverimage

