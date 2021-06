Incident na Euru: mladenka prelisičila varnostnike

Na Euru 2020 danes vstopamo v 12. dan prvenstva, ki je pestro tudi v netekmovalnem pogledu. Včerajšnji obračun med Belgijo in Finsko, ki se je končal z zmago Belgijcev z rezultatom 2:0, je za kratek čas prekinila pomanjkljivo oblečena mladenka, ki se je izmuznila varnostnikom in uspela priteči na nogometno zelenico.

Mladenka v miniaturnih črnih hlačkah in majčki, ki je bolj malo prepuščala domišljiji, z napisom WTF Coin in linkom do spletne strani, ki je konkurenca digitalni valuti bitcoinu, je uspela preskočiti ograjo in steči na nogometno igrišče v Sankt Petersburgu, a dlje kot do polovice ji ni uspelo priti.

Z igrišča sta jo pospremila varnostnika, dekle pa bo zaradi nepričakovanega obiska zelenice menda potrebovalo tudi odvetnika.

Foto: Guliverimage

Z igrišča sta jo pospremila varnostnika. Foto: Reuters

To je nov primer iskanja pozornosti na nogometnih spektaklih. Za enega najbolj odmevnih je leta 2019 poskrbela bujna Kinsey Wolandski, ki je, oblečena zgolj v miniaturne črne kopalke, prekinila finalni obračun v ligi prvakov med ekipama Liverpoola in Tottenhama.



Incident je sprožil ogromno prahu in zanimanja javnosti, svetlolasi lepotici pa je prinesel kar dva milijona novih sledilcev na Instagramu.

Navijači so hudomušen vložek dočakali tudi na tekmi med Rusijo in Dansko, prav tako v skupini B, kjer se je na nogometno zelenico uspel prebiti moški, oblečen v majico v barvah ruske zastave, a mu ni uspelo pritegniti kaj dosti pozornosti, saj so ga varnostniki (pre)hitro pospremili z zelenice.

