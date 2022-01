Bolj bizarno ne gre? Borec mešanih borilnih veščin se je spravil na krokodila.

Ameriški mediji so sprva poročali, da je 30-letni Mike Perry poskušal ukrasti aligatorja, a je ta na družbenih omrežjih informacijo zanikal, češ da ni šlo za aligatorja, ampak krokodila.

Šlo je za krokodila, ne aligatorja, trdi Mike Perry:

Foto: zajem zaslona

Po poročanju spletnega portala mmafpress.com, ki se sklicuje na policijsko poročilo, je Perryja pri nenavadnem početju zalotil eden od zaposlenih v živalskem vrtu.

Ob prihodu policije se Perry, oblečen zgolj v kopalke, sprva ni upiral, mediji celo poročajo o nenavadno prijateljskem vedenju do policista. A to ni trajalo dolgo. Ko se je želel rokovati s policistom in mu je ta ponudil roko, je situacija eskalirala. Perry je začel vpiti "Si mislil, da imaš prijatelja", in se kar ni hotel umiriti. Na koncu so ga morali obvladati in umiriti z elektroškom in ga odpeljati v pripor.

“even attempting to shake their hands only to leave them empty handed while screaming “You though you had a friend boy” when the officers tried to replicate the gesture”. 😂😂. I became a Perry fan after seeing his weigh in and victory over Lim. pic.twitter.com/FYK7ushoCg