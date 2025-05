Bizarna situacija na ženski Vuelti #video

Na družbenih omrežjih je začel krožiti posnetek, ki prikazuje trenutek, ko je navijačica, ki je spremljala začetek tretje etape kolesarske dirke La Vuelta Femenina, izgubila ravnotežje in trčila v eno od kolesark, kar je sprožilo verižno reakcijo v glavnini.

Nenavaden dogodek si lahko ogledate spodaj:

WTF was that before the stage start at Vuelta Feminina. 😡



🎥: diatrodelaltoaragon #LaVueltaFemenina pic.twitter.com/KqcRL3o5Zx