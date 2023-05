Annemiek van Vleuten zmagovalka Vuelte, Žigart 40.

Štiridesetletna Annemiek van Vleuten je zadnjo etapo, ki je bila dolga 93,7 km, začela z 1:11 minute naskoka pred 14 let mlajšo Demi Vollering.

Mlajša Nizozemka je v šesti etapi izgubila priključek z glavnino po mali potrebi, kasneje pa zaradi močnega ritma ekipe Movistar v bočnem vetru ni več prišla v ospredje.

Danes pa je vnovič dokazala, da je najboljša hribolazka sezone. Nekaj več kot pet kilometrov pred ciljem zadnje etape se je skupaj z 21-letno Italijanko Gaio Realini odlepila od van Vleuten in začela nabirati prednost. Ciljno črto je prečkala 11 sekund pred Italijanko ter 56 pred rojakinjo.

To je vključno z bonifikacijskimi sekundami pomenilo, da je van Vleuten, sicer svetovna prvakinja in lanska zmagovalka vseh treh največjih dirk (Italija, Francija, Španija), ohranila devet sekund naskoka pred Vollering. Realini je na tretjem mestu skupnega seštevka zaostala 2:41 minute.

