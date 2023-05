Jumbo-Visma zmagovito odprla žensko Vuelto, kaj pa Urška Žigart in Eugenija Bujak?

Danes se je v Torrevieiji z ekipno vožnjo na čas začela deveta izvedba ženske Dirke po Španiji. Uvodni kronometer so z vsega sekundo prednosti dobile kolesarke nizozemske ekipe Jumbo-Visma. Slovenske barve na ženski Vuelti branita Urška Žigart in Eugenija Bujak, njuni ekipi, Jayco AlUla in UAE Team ADQ, sta danes zasedli osmo in deveto mesto.

Britanka Anna Henderson je prva oblekla majico vodilne na deveti Vuelti feminini, skupaj s kolegicami iz Jumbo-Visme, Nizozemkami Amber Kraak, Marianne Vos, Riejanne Markus, Eve Van Agt ter Švicarko Noemi Rüegg in Američanko Coryn Labecki je danes 14,5 kilometra dolg kronometer odpeljala v 18 minutah in treh sekundah.

Le 53 stotink sekunde počasneje so s traso opravile kolesarke ekipe Canyon/Sram Racing, tretje pa so bile članice Trek-Segafreda z devetimi sekundami zaostanka.

📽 Último km | Last km



Etapa 1⃣ - Stage 1⃣ | #LaVueltaFemenina



🇪🇸 Revive el último kilómetro de la victoria de @JumboVismaWomen gracias a @TurismoAsturias y Deporte Asturiano.



🇬🇧 Rewatch the last km. of Jumbo Visma's victory thanks to @TurismoAsturias and Deporte Asturiano. pic.twitter.com/Dt5KXyRBNo — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 1, 2023

Pa Slovenki?

Slovenske barve na dirki, ki se bo po sedmih etapah končala v nedeljo v Lagos de Covadongu, branita Urška Žigart in Eugenija Bujak. Prva, članica ekipe Jayco AlUla, je s kolegicami Kristen Faulkner, Nino Kessler, Amber Pate, Ano Santesteban, Georgie Howe in Taniel Campbell končala na osmem mestu (+ 0:31), druga pa s kolegicami iz ekipe UAE Team ADQ, Silvio Persico, Mikaylo Harvey, Olivio Baril, Erico Magnaldi, Aleno Inančenko in Karolino Kumiego na devetem (+ 0:41).

"Presrečne smo, saj je to za našo ekipo prva zmaga v sezoni, da pa smo do nje prišle skupaj, pa pomeni še toliko več," je povedala Anna Henderson, ki bo jutri na 105,8 kilometra dolgi etapi od Orihuele do Pilarja de la Hordada nosila majico vodilne kolesarke na dirki.

Urška Žigart je v skupnem seštevku 38., Eugenija Bujak, ki ciljne črte danes ni prečkala s kolegicami in je po tem, ko je opravila svoj del naloge, popustila, pa je na 102. mestu z dvema minutama in osmimi sekundami zaostanka za vodilno Britanko.

🥳🥳🥳🥳 ¡Victoria y celebración para Jumbo Visma en Torrevieja!



🐝 @JumboVismaWomen takes the first stage win of #LaVueltaFemenina. pic.twitter.com/9AEFjNS7pe — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 1, 2023

Van Vleutnova napada tretjo zapored, Bujakova leta 2017 četrta

Zadnji dve izvedbi ženske Vuelte je dobila nizozemska šampionka Annemiek Van Vleuten, ki je ena glavnih favoritinj tudi letos. Vozi za špansko ekipo Movistar. Odlično formo iz enodnevnih dirk (nazadnje je osvojila znameniti ardenski trojček, ženske dirke Amstel Gold, Valonska puščica in Liege – Bastogne - Liege) bo poskušala na več etapno preizkušnjo prenesti še ena odlična Nizozemka Demi Vollering (SD Worx).

Pred Van Vleutnovo je v letih 2020 in 2019 na ženski Vuelti slavila Nemka Lisa Brennauer, leta 2018 je bil anajboljša Nizozemka Ellen Van Dijk, v letih 2017 in 2016 Belgijka Jolien D'Hoore, na prvi izvedbi dirke leta 2015 pa je slavila Američanka Shelly Olds.

Lastnica najboljše slovenske uvrstitve je Eugenija Bujak, ki je bila leta 2017 še kot članica ekipe BTC City Ljubljana četrta v skupnem seštevku. Leta 2019 je bila peta.

