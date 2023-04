V UAE optimistični: Pogačarja pričakujejo že na višinskih pripravah sredi maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po šokantnem padcu in poškodbi Tadeja Pogačarja na nedavni belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege so v njegovi ekipi UAE Emirates malce prilagodili program slovenskega kolesarskega zvezdnika, upajo pa, da se bo moštvu lahko pridružil že na višinskih pripravah v Sierri Nevadi sredi maja.

"Tadeja zdaj čakajo trije tedni počitka, če se bo vse odvijalo dobro, pa se bo ekipi pridružil na višinskih pripravah za Tour de France," je v pogovoru za belgijski časnik Het Laatste Nieuws povedal direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernandez Matxín.

Pogačar si je pri padcu na spomeniku LBL zlomil skafoidno in lunarno kost v dlani leve roke, še isti dan prestal operacijo na kliniki v Genku, njegova rehabilitacija pa naj bi po prvi oceni zdravnikov trajala od pet do šest tednov. Nekoliko bolj optimistično časovnico je omenil priznan španski travmatolog Angel Villamor, ki je za španski časnik El Mundo pred dnevi pojasnil, da s sodobnimi metodami zdravljenja slovenski as lahko računa na hitrejše okrevanje. "Če ne bo kakšnih zapletov, bi bil slovenski kolesar lahko že v dveh ali treh tednih pripravljen na tekmovanje," je povedal.

Tudi pri UAE Emirates so zdaj nekoliko bolj optimistični, že tako ali tako je imel Pogačar po spomladanskih klasikah v načrtu dvomesečni premor od tekmovanj, v tem času pa bi se posvetil pripravam na julijski Tour. "V tem času bi opravili testiranje v vetrovniku in temeljit ogled tras Toura, a te načrte smo zdaj opustili," je še pojasnil Matxín.

Klubski zdravnik Adrian Rotunno je sporočil, da je bila operacija Pogačarjeve roke uspešna in da bo slovenski as že v nekaj dneh začel trenirati na sobnem kolesu, rehabilitacijo pa so začeli skoraj takoj po operaciji.

Ekipa bo od sredine maja do začetka junija opravila višinski trening v Sierri Nevadi na jugu Španije, pričakujejo pa, da se ji bo tam pridružil tudi najboljši kolesar sveta. Če bo rehabilitacija uspešna, utegne Pogačar dirkati tudi že na slovenski pentlji med 14. in 18. junijem, kar bi bila zanj aktivacija pred Dirko po Franciji. Na dirki Po Sloveniji bi napadel tretjo zaporedno zmago, na Touru, ki ga je dobil v letih 2020 in 2021, pa bi izzval branilca lanske zmage, Danca Jonasa Vingegaarda iz ekipe Jumbo-Visma.

