Belgijski mediji se še ukvarjajo z nedeljsko dirko Liege–Bastogne–Liege , na kateri je padel in se poškodoval slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar. Medij HLN se je razpisal o luknji na cesti, v katero je zapeljal Danec Mikkel Honore in nato nenamerno spodnesel še slovenskega asa.

"Dirka, na kateri bi se morala prvič resneje pomeriti šampiona Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, je izgubila sijaj, ko je moral prvi po padcu odstopiti," so razočarano poročali belgijski mediji o nedeljski klasiki Liege–Bastogne–Liege. Po odstopu številke ena svetovnega kolesarstva Evenepoel ni imel težjega dela in je zanesljivo prišel še do druge zaporedne zmage na četrtem spomeniku sezone.

Zdaj so lokalni mediji ugotovili, da je bila za Pogačarjev padec kriva luknja na cestišču. V to je na spustu po 84,5 kilometra dirke zapeljal danski kolesar moštva EF Education - EasyPost Mikkel Honore, sesul se je sprednji obroč na njegovem kolesu in treščil je na asfalt, ob tem pa nehote spodnesel še slovenskega šampiona.

Ta si je zlomil skafoidno in lunarno kost v levi dlani, že v nedeljo v Genku prestal operacijo poškodovane roke, zdaj pa ga čaka od pet do šest tednov okrevanja, ogrožen pa je tudi njegov nastop na julijski Dirki po Franciji. Zadnje dni se v Belgiji, predvsem v Valoniji zgražajo nad slabim stanjem ceste, po kateri poteka znamenita dirka.

Luknjo v cestišču v valonski občini Bertogne, ki je povzročila padec Honoreja, so delavci včeraj že zakrpali z nekaj novega asfalta. Odzivi ljubiteljev kolesarstva in predvsem domačinov so bili cinični. "Odlično, da so luknjo zakrpali po dirki, bravo." "Tudi to popravilo ne bo dolgo zdržalo," so se pridušali po poročanju medija HLN.

Prirediteljem dirke očitajo tudi, da so nevarne poškodbe cestišča slabo označili in kolesarje o njih preslabo obveščali.

Medical Update : Dr.Adrian Rotunno (Medical Director): "The surgery on @TamauPogi 's scaphoid was successful and he will travel home tomorrow for recovery and rehabilitation ."



Get well soon Tadej 🙏✌️#WeAreUAE pic.twitter.com/cbwbnq48bj — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023

Belgijski kirurg Joris Duerinckx, ki je operiral Pogačarja, je medtem za belgijsko televizijo Sporza pojasnil, da je bila hitra operacija najboljša možnost, saj je tako kolesarski as tudi najhitreje lahko začel z rehabilitacijo. Ta doma v Monaku že lahko trenira na trenažerju, nekaj tednov pa se bo moral izogibati obremenitvi zapestja. "Kot pri vsakem zlomu narava potrebuje čas za celjenje, zato bo treba počakati in videti. V naslednjem tednu bomo opravili pregled in že bolje vedeli, kako se kost celi. Pričakujemo pa, da bo vse v najlepšem redu. V najboljšem primeru bo pravočasno pripravljen za Dirko po Franciji," je povedal Duerinckx.

Optimistična ocena španskega "čarovnika rok" Po prvotni oceni naj bi Pogačarjevo okrevanje trajalo od pet do šest tednov, z nekoliko bolj optimistično oceno pa se je nedavno v pogovoru za španski El Mundo oglasil španski travmatolog Angel Villamor, ki je zdravil številne motocikliste s podobnimi poškodbami. Marca Marqueza, denimo, pa tudi teniškega zvezdnika Rafaela Nadala. "Če bi si Tadej dlančni kosti zlomil pred leti, bi bile njegove možnosti za nastop na Touru zelo slabe. Zdravljenje takšnega zloma je nekoč z imobilizacijo in opornicami trajalo približno tri mesece," je povedal zdravnik, ki mu pravijo tudi "čarovnik rok", in pojasnil, da se danes takšnih poškodb lotijo s hitro operacijo in prav tako hitro rehabilitacijo, med katero bolnik prejme tudi infuzijo s trombociti obogatene plazme, ki pomaga pri nastajanju novih žil, ki nato pomagajo prekrvaviti poškodovana tkiva ob zlomljenih kosteh ter izboljšajo prekrvavitev kosti. "Če ne bo kakšnih zapletov, bi bil slovenski kolesar lahko že v dveh ali treh tednih pripravljen na tekmovanje," je še ocenil Villamor. Jasno je, da Pogačar dobiva najboljšo mogočo oskrbo, čeprav je njegova poškodba izjemno neprijetna, pa je Villamor še poudaril, da so pri motociklistih in teniških igralcih, ki jim je pomagal do rekordno hitrih povratkov na športna prizorišča, obremenitve zapestij veliko večje kot pri kolesarjih.

