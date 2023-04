Na vrsti je prvi spopad Pogačarja in Evenepoela v sezoni

Danes ob 10.35 se bo začela že 109. belgijska klasika Liege−Bastogne−Liege. Na 258,1 kilometra dolgi dirki se bosta prvič v sezoni pomerila slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) in belgijski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). Slovenske barve bosta poleg Pogačarja branila še Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Jumbo-Visma). Na razgibani trasi četrtega spomenika sezone bodo morali kolesarji premagati okoli 4.200 višinskih metrov.

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel sta izrazita favorita za zmago na najstarejšem spomeniku (prva izvedba že 1892), sta pa tudi zadnja zmagovalca te prestižne preizkušnje. Pogačar jo je dobil leta 2021, Evenepoel lani. Pogačar si želi v Liegeu dopolniti ardenski trojček, letos je dobil že dirko Amstel Gold in Valonsko puščico.

Pogačar lovi prestižni trojček

Če bi mu to uspelo, bi postal šele tretji kolesar v zgodovini, ki bi ardenski trojček osvojil v eni sezoni. To je do zdaj uspelo le Italijanu Davidu Rebellinu (2004) in Belgijcu Philippu Gilbertu (2011). Je pa ta imenitni podvig uspel že nizozemski kolesarki Anni van der Breggen leta 2017, in tudi ta lahko letos dobi naslednico. To bi lahko bila njena rojakinja Demi Vollering (SD Worx), ki je letos že dobila ženski Amstel Gold in Valonsko puščico.

"Govorile bodo noge"

"Obeta se zabavna bitka," je o spopadu z Evenepoelom povedal Pogačar in pristavil, da je kljub pestremu spomladanskemu delu sezone, v katerem je zbral že 12 zmag, psihično odpočit in na dirko prihaja v odlični formi. Tudi samozavestni Evenepoel je prišel po drugo zaporedno zmago. "Govorile bodo noge," pravi. Mlada asa se spoštujeta, letos pa se bosta pomerila prvič.

Pogačar s spomenikom Liege−Bastogne−Liege zaključuje spomladanski del sezone, po tej dirki se bo začel pripravljati na poletje in vrhunec leta − julijsko Dirko po Franciji, ki jo je osvojil že v letih 2020 in 2021. Morda junija pride tudi na dirko Po Sloveniji.

Zadnjih deset zmagovalcev Liege−Bastogne−Liege: 2022 – Remco Evenepoel (Bel)

2021 – Tadej Pogačar (Slo)

2020 – Primož Roglič (Slo)

2019 – Jakob Fuglsang (Dan)

2018 – Bob Jungels (Luks)

2017 – Alejandro Valverde (Špa)

2016 – Wout Poels (Niz)

2015 – Alejandro Valverde (Špa)

2014 – Simon Gerrans (Avs)

2013 – Dan Martin (Irs)

Na startu tudi Mohorič in Tratnik

Matej Mohorič bo danes delal za kapetana pri Bahrain Victoriousu, Španca Mikela Lando, ki je pred dnevi s tretjim mestom na Valonski puščici pokazal, da bi se lahko vmešal v boj za zmago. Tretji Slovenec na dirki, Jan Tratnik, bo pri Jumbo-Vismi pomočnik Belgijcu Tiesju Benootu.

V širši krog favoritov spadajo tudi Američan Neilson Powless (EF Education−EasyPost), ki prvih dveh ardenskih dirk ni končal, pa 22-letni Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), ki je bil drugi na Valonski puščici, pa tudi Španec Enric Mas (Movistar), Francoza David Gaudu (Groupama-FDJ) in Romain Bardet (DSM), Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Kanadčan Michael Woods (Israel – Premier Tech), Rus Aleksandr Vlasov (Bora - Hansgrohe) …

Letos težje, kot je bilo lani

Prireditelji so letos na traso vrnili klanec Cote de Forges, ki bo kolesarje pričakal tik po znamenitem La Redoutu in še enim dodatnim vzponom, Cornemontom. Po Redoutu so si lahko kolesarji v preteklosti nekoliko odpočili in se pripravili na zadnji klanec na dirki, La Roche aux Faucons, s katerega vodita le še spust in nekaj ravnine do cilja, a letos tega počitka ne bo. "Letos je težje, kot je bilo v prejšnjih letih, zato je povsem mogoče, da se bo dirka razživela bolj zgodaj, v vsakem primeru pa bo na koncu bitka na izčrpavanje. Tako kot vedno," je o spremembah povedal Pogačar.

Prvi kolesar sveta pričakuje, da bo morala njegova ekipa UAE Emirates cel dan nadzorovati dogajanje, loviti ubežnike, a obljublja: "Imamo tako močno zasedbo, da to lahko storimo, kot smo na Amstlu in Valonski puščici. Če bo mogoče, pa bomo na klancih po 150 kilometrih z visokim tempom dirko spet naredili težko. Imamo lahko pravo dirko!"

Moška dirka se bo začela ob 10.35, končala pa enkrat med 16.35 in 17.12. Po napovedi vremenoslovcev obstaja velika možnost padavin.

Sedma ženska izvedba klasike od Bastogna do Liegea (142,8 km) se bo začela že ob 8.40, končala pa že okoli 12.30. Velika favoritinja za zmago je Nizozemka Demi Vollering, ki ji bodo podvig poskušale preprečiti rojakinja Annemiek Van Vleuten, Italijanki Elisa Longo Borghini in Silvia Persico, pa tudi Nemka Liane Lippert, Avstralka Grace Brown, Španka Mavi Garcia … Slovenske barve bo branila le Urška Žigart (Jayco AlUla).

