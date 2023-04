Še ena neverjetna zmaga Tadeja Pogačarja!

"Vse sem pustil na zadnjem klancu, super težak je bil. Spektakularen zaključek je, ni kaj. Moja ekipa je naredila izjemno delo, v zaključku je bilo hektično, v nekem trenutku sem skoraj padel, a se je izšlo srečno," je v cilju prirediteljem dirke povedal slovenski šampion, ki tako z drugi zmago na ardenskih klasikah ostaja v igri za prestižni trojček. Do tega mu manjka le še zmaga na nedeljski dirki Liege – Bastogne – Liege. Ta spomenik je sicer že osvojil leta 2021.

Pogačar lahko v nedeljo postane šele tretji kolesar v zgodovini, ki bi mu v eni sezoni uspelo osvojiti prestižni ardenski trojček. To je do zdaj uspelo le Italijanu Davidu Rebellinu leta 2004 in Belgijcu Philippu Gilbertu leta 2011, med ženskami pa je ta podvig uspel še Nizozemki Anni van der Breggen (2017).

Že zdaj pa je 24-letni Gorenjec postal del elitnega kluba zmagovalcev vseh treh ardenskih klasik. V nedeljo je osvojil Amstel Gold Race in danes še Valonsko puščico ter lovoriki dodal Liegu iz leta 2021. Na vseh treh so do zdaj poleg Pogačarja, Rebellina in Gilberta slavili še Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli in Danilo Di Luca.

Valonska puščica, potek dirke:

Cilj - Tadej Pogačar je sprožil napad v zadnjih metrih dirke in spet povsem deklasiral konkurenco!

Pogačar je v zaključnem sprintu v klanec za nekaj metrov ugnal Danca Mattiasa Skjelmoseja (trek – Segafredo), tretji je bil Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious). Temu je v zaključku pomagal tudi Matej Mohorič, ki je zasedel končno 23. mesto.

Zadnji kilometer - Glavnina je ujela še zadnjega ubežnika, favoriti so v akciji!

3 km do cilja - Pogačarja vodita Diego Ullisi in Marc Hirschi, Vervaeke se na vs ekriplje trudi zadržati vodstvo, za zdaj mu uspeva, vozi 19 sekund pred glavnino.

5 km do cilja - Bliža se zaključni obračun na ciljnem vzponu Mur de Huy, Pogačar in njegovi kolegi so na čelu glavnine, pred njo pa vztraja le še Belgijec Vervaeke.

6,6 km do cilja - V glavnini je močno pospešil Tadej Pogačar, prednost vodilnih naglo kopni.

10 km do cilja - V ospredje glavnine so se zdaj prebili tudi Mohorič in njegovi kolegi iz Bahrain Victoriousa, vodilna trojica pa ima še vedno 37 sekund prednosti.

15 km do cilja - Vervaeke, Battistella in Kragh Andersen so se otresli Zimmermanna in prednost pred glavnino povišali na 38 sekund, Pogačarjevi pa so prevzeli vajeti na čelu glavnine. A razlika ostaja.

20 km do cilja - Četverica vodilnih dobro sodeluje in je prednost pred glavnino povečala na 27 sekund, v glavnini pa je prišlo do padca, v katerega se je ujel tudi Američan Neilson Powless (EF Education - EasyPost), eden od večjih favoritov za današnjo zmago. Na tleh sta pristala tudi Danec Andreas Kron (Lotty Dstny) in Francoz Victor Lafay (Cofidis).

31 km do cilja - V vodstvu so zdaj Zimmermann, Kragh Andersen, Battistela in Vervaeke, imajo pa le še 17 sekund prednosti pred glavnino, v kateri postaja vse bolj živahno.

32 km do cilja – Zimmermann in Kragh Andersen vozita 22 sekund pred Battistello in Belgijcem Louisom Vervaekejem (Soudal – QuickStep), ki se je pridružil Italijanu, ta dvojica pa ima zdaj že 25 sekund prednosti pred glavnino.

37 km do cilja - Na predzadnjem prečkanju znamenitega zidu (Mur de Huy) med favoriti ni bilo nobene akcije, Pogačar za zdaj ostaja povsem miren, ne vozi se povsem v ospredju glavnine. Nekaj prednosti si je prikolesaril Italijan Samuele Battistella (Astana), ki se je vodilnima Zimmermannu in Kragh Andersenu približal na 50 sekund.

38 km do cilja – Kolesarji se še drugič vzpenjajo na Mur de Huy, vodilna Zimmermann in Kragh Andersen še 1:16 pred glavnino. Na čelu glavnine so Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates.

45 km do cilja – Zimmermann in Kragh Andersen sta se otresla še Hindsgaula, pred glavnino s favoriti imata zdaj 1:40 prednosti. Glavnina sicer enega za drugim požira obnemogle člane prvotne ubežne skupine.

55 km do cilja – V vodstvu zdaj vztrajajo le še Zimmermann, Hindsgaul in Kragh Andersen, preostali člani izvorne ubežne skupine vozijo med čelom dirke in glavnino, ki pa vzdržuje razliko dobre minute (1:15 v tem trenutku). Na čelu glavnine sicer tempo najpogosteje diktirajo Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. Mohoričev hrvaški kolega pri Bahrainu Fran Miholjević ima težave slediti glavnini.

74 km do cilja – Danec Jacob Hindsgaul je prvi prečkal Mur de Huy, iz vodilne skupine je na strupenem klancu (maksimalni naklon 19 %) odpadel Belgijec Naesen, glavnina, v ospredju katere so tudi vsi favoriti s Pogačarjem, je še vedno dobro minuto za čelom dirke.

78 km do cilja - Prednost ubežnikov še naprej pada, zdaj znaša le še dobro minuto. Vsak čas se bodo prvič danes soočili z vzponom Mur de Huy.

87 km do cilja - Prednost osmerice ubežnikov je skopnela na le še dve minuti. Kolesarji se bodo kmalu prvič začeli vzpenjati na Mur de Huy (1,3 km/9,6-odstotni naklon), na katerem bo tudi cilj današnjega dne - ko bodo nanj prikolesarili tretjič.

126 km do cilja - Tadej Pogačar je počakal na ekipni avto, vendar ga je moštveni kolega Stake Vegar Laengen že pripeljal nazaj v glavnino. Razlog, zakaj se je odločil za ta manever, ni znan. Morda mu ni všeč tempo, ki ga ima glavnina. Le-ta za ubežniki zaostaja 3:40.

133 km do cilja - Osem ubežnikov ima zdaj 3:30 prednosti - Jacob Hindsgaul (Uno-X), Daryl Impey (Israel-PremierTech), Oliver Naesen (Ag2r-Citröen), Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Johan Meens (Bingoal WB), Jetse Bol (Burgos-BH).

Tadej Pogačar je najboljši rezultat na Valonski puščici dosegel leta 2020, ko je bil deveti.

Impey je stari znanec dirke Po Sloveniji. Leta 2012 je zmagal v drugi etapi s ciljem v Metliki.

160 km do cilja - Glavnina drži vajeti z ubežniki. Njihov zaostanek še vedno znaša 2:30, na čelu pelotona pa je ekipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. In kaj je povedal na današnjem štartu? "Bomo videli, kako bo. Vse je odvisno od dogajanja na trasi in prvih dveh vzponov na Mur de Huy. Jasno, zaključek je šprint na Mur," je o tem, ali kani tudi danes napasti zgodaj, dejal Pogi, ki verjame, da ima možnosti za zmago, čeprav se zaveda, da mu ta ne bo kar podarjena: "Če bom prišel v zaključku v dober položaj, je možno priti do dobrega rezultata."

173 km do cilja - Osem kolesarjev je zdaj v begu in imajo 2:30 pred glavnino na čelu s Tadejem Pogačarjem. Kot zadnji se je ubežnikom priključil Jetse Bol (Burgos-BH).

12.18 - Na ženski izvedbi Valonske puščice je danes zmago slavila Nizozemka Demi Vollering (Team SD Worx).

Volleringova je za pet sekund ugnala Nemko Liane Lippert (Movistar) in za sedem Italijanko Gaio Realini (Trek – Segafredo). Na 127,3 kilometra dolgi dirki sta nastopili tudi dve Slovenki, Urška Žigart (Jayco AlUla) je bila 43. (+ 1:37), Špela Kern (Cofidis) pa 90. (+ 9:52).

180 km do cilja - Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team) se je odločil za pobeg, sledi mu šesterica kolesarjev. Daryl Impey (Israel - Premier Tech), Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché - Circus - Wanty), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Johan Meens (Bingoal WB) in Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck). Prednost pred glavnino znaša 1:14.

11.50 – začela se je 87. Valonska puščica. Pred kolesarji je 194,3 kilometra dolga vožnja. Med favorite za zmago spada Tadej Pogačar, ki je pred dnevi osvojil nizozemsko klasiko Amstel Gold. Primož Roglič, ki danes ne dirka, je bil leta 2021 na debiju drugi, kar je najboljši dosežek slovenskega kolesarja. Prehitel ga je le Julian Alaphilippe.

