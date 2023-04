Ko se etape sprevržejo v etape Tadeja Pogačarja

"Glede na razgiban teren na dirki Po Sloveniji bo treba razmišljati, da bom moral kaj shujšati, če bom želel v zadnji etapi konkurirati za dnevno zmago," se je izkušeni slovenski kolesar Luka Mezgec dotaknil junijske dirke Po Sloveniji, za katero se še ne ve natančno, ali bo na njej nastopil najboljši kolesar Tadej Pogačar, ki je v nedeljo spet zablestel z zmago na enodnevni nizozemski klasiki Amstel Gold. Mezgec se je dotaknil njegove veličine, razgovoril pa se je tudi o spremembah, ki so vplivale na hitrost dirkanja, in rekorde, ki padajo v svetu kolesarstva.

Pred devetimi leti je Luka Mezgec poskrbel za poseben mejnik v zgodovini slovenskega kolesarstva. Prikolesaril je namreč prvo zmago na znamenitem Giru, kar pa je bila druga slovenska etapna zmaga na tritedenskih dirkah, potem ko je leta 2009 Borut Božič slavil uspeh na Vuelti.

Takšnih ciljev za letošnjo sezono nima, bo pa osrednji pomočnik šprinterju Dylanu Groenewegnu v ekipi Jayco AlUla na Dirki po Franciji. To nalogo uspešno opravlja zadnji dve leti in teh smernic se drži tudi v letošnji koledarski sezoni.

"Sem Dylanov podpornik. V prvem delu sezone sem se tako podredil, da klancev nisem treniral. Rekel sem si, da bom že tako dober, da bom šel z njim čez klanec. Res sem se posvetil šprintu. Morda sem pridobil nekoliko na masi, kar se je poznalo v zaključku. Ko je bil veter, sem pri hitrosti nad 60 kilometrov na uro lahko dalj časa kolesaril," je izpostavil Luka.

"Zadnja etapa čez Trško Goro bo spet zanimiva. Lani sem bil blizu. Vem, koliko je treba prigarati in shujšati."

Osrednji vrhunec bo nastop na Dirki po Franciji, kjer bo pomagal Dylanu, pred tem pa bosta oba nabirala kilometre tudi na domači dirki Po Sloveniji. Kar nekaj priložnosti bo imela njegova ekipa za etapne zmage, možnost za dnevni uspeh pa bi se lahko odprla tudi Luki: "Prva etapa bo idealna za Dylana. Ni povsem ravninska, je precej zahtevna. Prvi dan je šprinter še svež in gre lahko globlje kot kasneje, ko je utrujen. Pri drugi in tretji etapi bo treba malce bolj pogledati, saj sta trasi zahtevni. Če bo prezahtevno, si moram v glavo vcepiti, da bom tisti, ki bo šprintal. Da bom sploh prišel čez vzpon. Glede na razgiban teren na dirki Po Sloveniji bo treba razmišljati, da bom moral tudi kaj shujšati. Zadnja etapa čez Trško Goro bo spet zanimiva. Lani sem bil blizu. Vem, koliko je treba prigarati in shujšati. Petminutni vzpon je zelo strm. Moraš biti kar najbolje pripravljen in upati, da Tadej Pogačar oziroma tisti najmočnejši na klancu ne bo imel najboljšega dne."

Foto: Vid Ponikvar

Pri Pogačarju še ni povsem jasno, ali bo še tretjič zapored osvojil zeleno majico na dirki Po Sloveniji. Mezgec bi si želel, da bi najboljši kolesar na svetu spet dirkal po slovenskih cestah in jo naredil dodatno razburljivo, a se zaveda, da bi bilo posledično manj manevrskega terena za uspeh preostalih kolesarjev. "Za sama dirko in razvoj kolesarstva v Sloveniji je to najbolje. Da pride številka ena svetovnega kolesarstva dirkati po slovenskih cestah, se ne zgodi velikokrat, in zato je treba vsako priložnost izkoristi. Je pa za nas težje. Tudi potencialno šprinterske etape se hitro sprevržejo v etape Tadeja Pogačarja," se je zasmejal Mezgec.

"Preobrat v hitrosti naredila pnevmatika"

Za izkušenega slovenskega šprinterja je mamljivo tudi svetovno prvenstvo v Glasgowu, ki bo sledilo dirki Tour de France. Več razlogov je, da bi lahko tudi sam upal na kaj več: "Vedno sem bil dober po tritedenski dirki, sploh če ni bilo padcev. Če dobro prestanem, sem 14 dni še zelo dober. Ker je svetovno prvenstvo premaknjeno in bo le šest dni po Touru, je zame to super. Zaradi tega dejstva se ga bolj veselim. Tudi sama konfiguracija ni pretežka. Kolesarji pa na koncu naredimo težko dirko. Iz tehničnega vidika bo težka. V Glasgowu bo ovinek za ovinkom. Zelo podobna bo evropskemu prvenstvu. Pričakujemo zelo selektivno dirko."

"Največji preobrat v hitrosti in moči so naredile pnevmatike, ki so nekaj milimetrov širše, imajo pa tudi nekaj barov pritiska manj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Luka je izpostavil staro frazo, da kolesarji naredijo dirko težko, in to ne glede na konfiguracijo. Iz leta v leto se to potrjuje, izpostavlja pa prav tako, da niso napredovali le kolesarji, ampak so tudi materiali: "Največji preobrat v hitrosti in moči so naredile pnevmatike, ki so nekaj milimetrov širše, imajo pa tudi nekaj barov pritiska manj. Hitrosti so na teh klasikah, kjer so slabe ceste, povsem drugačne. Vsak si upa voziti po robu ceste. Včasih je padlo osem od desetih kolesarjev, zdaj le dva, saj je varnost večja, prav tako pa je tudi oprijem boljši. Material je v zadnjih dveh letih naredil 'preobrat', zato padajo hitrostni rekordi. Flandrija je najhitrejša dirka, Pariz−Roubaix, Milano−Sanremo sta prav tako. Nekaj je na tem."