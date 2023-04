Neverjetni Pogačar še enkrat pometel s konkurenco!

Tadej Pogačar se je znašel v močni ubežni skupini kakšnih 100 kilometrov pred ciljem današnje dirke. Nato 38 kilometrov pred ciljem menjal kolo, deset kilometrov kasneje pa sam sprožil odločilni napad, s katerim se je otresel še zadnjih resnih tekmecev, Britanca Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers) in Irca Bena Healyja (EF Education – EasyPost). Healy je bil danes drugi, v cilj je prišel 38 sekund ta Pogačarjem, Pidcock pa je v sprintu ubranil tretje mesto pred ancem Andreasom Kronom (Lotto Dstny) in Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana). Trojica je za Pogačarjem zaostala dve minuti in 14 sekund.

"Prav neverjetno je bilo danes, nisem pričakoval, da bomo šli v beg tako zgodaj, potem sem imel še predrto pnevmatiko spredaj in sem že podvomil, da bom uspel priti do cilja sam. Ampak naredil sem vse, kar sem lahko in uspelo je. Frustrirajoče je bilo, ker tako dolgo nisem uspel priti do spremljevalnega vozila, a sem dobil novo kolo ravno še pravi čas, tik pred zaključnimi vzponi. "Takšnega načrta nismo imeli, držal sem se v ospredju, ko je skočilo nekaj zelo močnih kolesarjev. Skočil sem v ospredje, moji kolegi zadaj so me videli in so lahko nadzorovali glavnino," je prirediteljem dirke v cilju povedal Pogačar.

Odločilni napad je sprožil na klancu Keutenberg in v cilju razkril zanimiv podatek. "Mathieu van der Poel mi je pred dnevi svetoval, naj tam napadem in sem ga poslušal. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujem za nasvet," je povedal 24-letnik iz Klanca pri Komendi.

Četrti na dirki, Andreas Kron, je dan povzel takole: "To je bil res težka dirka, rad bi bil v skupini s Pogačarjem, pa mi ni uspelo. Z Lucenkom sva se sicer zelo približala Pidcocku, ampak zdaj sem malo razočaran. To ni bila moja najboljša dirka, ampak Pogačar je trenutno na neki drugi ravni. Še kolo je menjal, pa ga ni nič kaj prizadelo. Lahko smo le veseli, da ne zmaguje čisto povsod."

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec 57. Dirke Amstel Gold!

5 km do cilja: Tadej Pogačar drvi novi veličastni zmagi naproti, zdaj ima že več kot 40 sekuind prednosti pred Healyjem!

7 km do cilja: Pogačar je spet nekoliko pospešil, Healyju pa pojenjajo moči, razlika med kolesarjema je spet 30 sekund.

10 km do cilja: Ben Healy se je Pogačarju približal na 20 sekund.

13 km do cilja: Irec Ben Healy se je odpeljal Pidcocku in zdaj sam lovi Pogačarja.

17 km do cilja: Pogačar je v zadnji krog dirke zapeljal 30 sekund pred najbližjima zasledovalcema.

20 km do cilja: Pogačarjeva prednost pred Pidcockom in Healeyjem znaša že 22 sekund, Mohorič je več kot dve minuti za vodilnim rojakom.

24 km do cilja: Tadej Pogačar je razred zase, vztraja 14 sekund pred Pidcockom in Healeyjem, Mohič zaostaja že minuti in 44 sekund.

28 km do cilja: Pogačar se je na enem od številnih kratkih, a strmih klancev odlepil Pidcocku in Healeyju!

30 km do cilja: Pogčar, Pidcock in Healy so Lucenku in Kronu ušli na 13 sekund, minuto za čelom dirke je skupina z Benootom in Hindleyjem, Mohorič in Eenkhoorn pa vozita 1:20 za vodilno trojico.

35 km do cilja: Pogačar, Tom Pidcock in Ben Healy so zdaj samo v vodstvu, pet sekund pred Lucenkom in Kronom, deset pred Sheffieldom, Vermeerschem, Van Trichtom, Genietsom in Zinglejem. 14 skeund za vodilno trojico so Benoot, Hindley, Bagioli, Skjelmose, Van Gils in Kamp, Mohhorič in Eenkhoorn vozita slabe pol minute za čelom dirke.

38 km do cilja: Pogačar je v ospredju menjal kolo in se hitro spet priključil vodilnim, iz zasledovalne skupine je skočil Nizozemec Ide Schelling (Bora – Hansgrohe), za njim pa se je podal še Pogačarjev moštveni kolega Matteo Trentin. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta nekoliko zaostala. Vodilna deseterica (Van der Berg je kot kaže obupal) ima 13 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci in 30 sekund pred Mohoričem.

42 km do cilja: Mohorič je spet pospešil. Podbličan je med najbolj aktivnimi lovci.

43 km do cilja: Vodilna deseterica – Van der Berg je še ni ujel – ima zdaj le še 22 sekund prednosti pred zaradi padca močno razredčeno glavnino, v kateri pa vztraja Matej Mohorič.

52 km do cilja: Vodilna enajsterica je prednost spet dvignila prek 30 sekund, v glavnini pa je na vlažni in spolzki cesti prišlo do množičnega padca. Na tleh so se znašli tudi Dorian Godon (AG2R Citroen), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) in Neilson Powless (EF Education EasyPost). Američan vozi zelo počasi, očitno se je pri padcu poškodoval. Mohorič in Domen Novak sta se k sreči izognila težavam. Stik z vodilnimi pa je začasno izgubil Lars van den Berg, ki zdaj spet lovi priključek.

58 km do cilja: Mohoričev Bahrain je prevzel lov za ubežniki in zaostanek zmanjšal na 25 sekund.

67 km do cilja: Matej Mohorič je na čelu glavnine, Jumbovci so se malce umaknili, s skupnimi močmi pa so do zdaj zaostanek za Pogačarjevo skupino le uspeli zmanjšati na 34 sekund. Tadej Pogačar je sicer očitno ostal brez vode, dvakrat je poskušal vzeti bidon od pomočnikov ob cesti in mu ni uspelo, spremljevalnega vozila UAE Emirates pa tudi ni v bližini, saj je razlika med ubežniki in glavnino premajhna.

71 km do cilja: Moštvi Jumbo-Visma in Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem sta se postavili na čelo glavnine, vodilna enajsterica pa je povečala prednost na 45 sekund.

79 km do cilja: Vodilna skupina se je razredčila, zdaj vodi le še enajsterica: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates), Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers), Magnus Sheffield (ZDA/Ineos Grenadiers), Gianni Vermeersch (Bel/Alpecin - Deceuninck), Ben Healy (Irs/EF Education – Easy Post), Stan van Tricht (Bel/Soudal – Quick Step), Lars van der Berg (Niz/Groupama FDJ), Kevin Geniets (Luks/Groupama FDJ), Axel Zingle (Fra/Cofidis), Aleksej Lucenko (Kaz/Astana) in Andreas Kron (Dan/Lotto Dstny).

Vodilni imajo 30 sekund prednosti pred glavnino.

87 km do cilja: V močni ubežni skupini je tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), prednost vodilnih pa raste.

Bežijo: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates), Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers), Magnus Sheffield (ZDA/Ineos Grenadiers), Tosch van der Sande (Bel/Jumbo-Visma), Gianni Vermeersch (Bel/Alpecin - Deceuninck), Ben Healy (Irs/EF Education – Easy Post), Stan van Tricht (Bel/Soudal – Quick Step), Lars van der Berg (Niz/Groupama FDJ), Kevin Geniets (Luks/Groupama FDJ), Quentin Pacher (Fra/Groupama FDJ), Axel Zingle (Fra/Cofidis), Aleksej Lucenko (Kaz/Astana), Christopher Juul-Jensen (Dan/Jayco AlUla), Matteo Sobrero (Ita/Jayco AlUla), Arjen Livyns (Bel/Lotto Dstny) in Andreas Kron (Dan/Lotto Dstny).

93 km do cilja: Zdaj je glavnini pobegnila kakšna dvanajsterica kolesarjev, ima pa majhno prednost. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je sicer pred tem domala ves čas nadzorovala dogajanje na čelu glavnine.

107 km do cilja: Ubežniki so ujeti, v glavnini pa je prišlo do padca, Na tleh sta se znašla Južnoafričan Daryl Impey (Israel – Premier Terch) in Slovak Martin Svrček (Soudal – QuickStep). Z dirke je odstopil tudi Francoz Valentin Retailleau (AG2R Citroën), ni pa jasno, zakaj.

120 km do cilja: Ubežniki imajo le še 40 sekund prednosti pred glavnino.

130 km do cilja: Še naprej so v begu Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Leon Heinschke (DSM), Mattéo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Tobias Ludvigsson, Alessandro Fedeli (Q36.5) in Martin Urianstad. Njihova prednost dobrih 130 kilometrov pred ciljem pa pred glavnino znaša slabi dve minuti.

140 km do cilja: V begu vztraja sedmerica, prednost pred glavnino s Pogačarjem je po "klancu" številka 10 (od 33) na Camerig - najdaljšem danes - okoli dve minuti in pol.

160 km do cilja: Glavnina, v kateri glavno vlogo igrajo Pogačarjevi in AG2R Citroen, je dvignila tempo in prednost ubežnikov po osmem vzponu na Loorberg znižala na dve minuti.

175 km do cilja: Prednost sedmerice ubežnikov - Mathias Vacek, Leon Heinschke, Mattéo Vercher, Ward Vanhoof, Tobias Ludvigsson, Alessandro Fedeli in Martin Urianstad - se je stopila na tri minute. Kolesarje spremlja rahel dež.



200 km do cilja: Ubežniki, ki so se hitro po štartu odločili za beg, vztrajajo s prednostjo okoli štirih minut pred glavnino, v kateri je tudi glavni favorit za zmago Pogačar.

210 km do cilja: Ekipa UAE Team Emirates nadzira potek v glavnini, medtem se je prednost ubežne sedmerice povečala na pet minut. Dan je še dolg, pred kolesarji pa še okoli 30 vzponov.

220 km do cilja: Sedmerica, ki je že opravila z drugim vzponom (Adsteeg), ima pred glavnino, v kateri je tudi Pogačar, dobre štiri minute prednost.

230 km do cilja: Sedmerica Mathias Vacek, Leon Heinschke, Mattéo Vercher, Ward Vanhoof, Tobias Ludvigsson, Alessandro Fedeli in Martin Urianstad vztraja v begu. Pred glavnino, v kateri je tudi glavni kandidat za zmago Pogačar, ima dve minuti in 20 sekund prednosti.

240 km do cilja: Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Leon Heinschke (DSM), Matteo Vercher (TotalEnergies), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Tobias Ludvigsson, Alessandro Fedeli (Q36.5) in Martin Urianstad (Uno-X) imajo po prvem od 33. vzponov minuto in pol prednosti pred glavnino.

Glavni favorit za zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki se je na tej dirki preizkusil leta 2019 in zabeležil enega od svojih redkih odstopov. Od Slovencev nastopata tudi Matej Mohorič in Matevž Govekar.

10.45 Kolesarji so začeli z 253,6 kilometra dolgo dirko od Maastrichta do Berg en Terblijta.