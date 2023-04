Domen Novak je že lani na dirki Po Sloveniji, kamor je pripotoval le dobra dva tedna po koncu Dirke po Italiji, kjer je opozarjal nase z delom pomočnika Mikelu Landi (Bahrain-Victorious), navdušil pa z izjemnim 2. mestom v kraljevski etapi na Marmoladi, kjer je dišalo celo po etapni zmagi, odlično nastopal.

Domen Novak je lani v skupnem seštevku dirke Po Sloveniji osvojil 3. mesto, letos bi rad stopil še korak višje. Foto: Vid Ponikvar

Drugemu mestu v 1. etapi, kjer ga je prehitel le Rafal Majka iz ekipe UAE Emirates, je dodal še tretje v skupnem seštevku dirke. Pred njim sta bila le prvokategornika, že omenjeni Majka in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Novak je v letošnji sezoni njun moštveni kolega in zagotavlja, da se pri Emiratih odlično počuti. V ekipi vlada sproščeno vzdušje, ki mu piko na i daje prvi mož ekipe in prvi kolesar lestvice UCI rojak Pogačar, ki je znan po svoji izjemni sproščenosti na startih dirke.

Te bi se rad nalezel tudi 27-letni Novak, ki si je nastop na dirki Po Sloveniji zadal kot enega od glavnih ciljev sezone. Dobre predstave bi mu lahko prinesle tudi mesto v ekipi za Dirko po Franciji, kjer do zdaj še ni dobil priložnosti, a si jo po dveh nastopih na Vuelti in treh na Giru nedvomno želi.

Dirka Po Sloveniji je za Novaka eden glavnih ciljev sezone

"Dirka Po Sloveniji je eden od mojih glavnih ciljev v sezoni, to smo z ekipo dorekli že na prvih pripravah, in vse bom skušal storiti za to, da bom pripravljen, sproščen in da bom pokazal, kar lahko," je v pogovoru z novinarji ob robu predstavitve tras in ekip letošnje dirke Po Sloveniji napovedal Novak. "Boril se bom, dal bom vse od sebe, če bo to dovolj za zmago bo, če pa ne, pa žal ne. Če bo za 2. mesto, bo za drugo mesto, če bo za 23. mesto, bo za 23. mesto. Najbolj pomembno je, da dam vse od sebe in da si ničesar ne očitam."

Vrhunec predzadnje etape bo dvakratni vzpon na Kolovrat s tolminske strani, kar je ravno obratno kot na lanskem Giru. Foto: Ana Kovač

"Končno smo spet dobili pravo gorsko etapo"

Traso letošnje kolesarske dirke za zeleno majico ocenjuje kot dokaj zahtevno, pri čemer ga veseli predvsem dejstvo, da smo na dirki Po Sloveniji po dolgih letih spet dobili pravo gorsko etapo.

"Mislim, da bo 4. etapa (od Ljubljane do Kobarida z dvakratnim vzponom na Kolovrat s tolminske strani, 166 km in 3.000 "višincev") odločala o zmagovalcu dirke," napoveduje Novak, ki mu je všeč, da se dirka vrača v hribovit del Slovenije. Od etape s ciljem na Vršiču, kjer smo imeli pravo gorsko etapo, mineva že veliko let (2013). Letos sicer ne bomo imeli Vršiča, bo pa tu Kolovrat, ki ima dolg in strm klanec, in glede na to, da ga bomo prevozili dvakrat, bo to kar velik zalogaj. Tam se bo zagotovo odločalo o tem, kdo bo na koncu oblekel zeleno majico," je prepričan Novak, ki bo dal vse od sebe, ne glede na imena na startni listi, da bi se letos sam zavihtel med zmagovalce.

Profil 4. etape:

V ekipi s prvim kolesarjem sveta več pritiska kot prej

Za Novakom je že 32 tekmovalnih dni (za primerjavo, Pogačar jih ima le 16), ki jih je med drugim oddelal tudi na Dirki po Baskiji, Andaluziji in dirki Pariz-Nica, kjer kot pomočnik ni krojil vrstnega reda na vrhu rezultatske lestvice, je pa opravljal pomembne naloge v ekipi.

"S sezono sem za zdaj zadovoljen, tudi v ekipi so zadovoljni z mano. Rad grem na dirko, vse imamo, super je, uživam," je dejal Novak, a vseeno priznal, da v ekipi, kjer je tudi vodilni kolesar sveta, čuti večji pritisk kot prej.

"Morda sem si pritisk naložil sam, a ga vseeno čutim. Pomagati najboljšemu kolesarju na svetu je nedvomno pritisk. Vlogo skušam opraviti profesionalno, narediti čim več, kar lahko in ko enkrat opravim svojo nalogo, do cilja dirke odpeljem najpočasneje kot lahko, da hranim moči za naslednje dirke."

Biti v ekipi z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem prinaša dodaten pritisk. Foto: Guliver Image

"Na hrib lahko prideš s petih različnih strani, vsak pa izbere svojo pot"

Zanimalo nas je, kako se delo v ekipi UAE razlikuje od tistega v ekipa Bahraina, kjer je vozil zadnjih šest sezon. "Vsaka ekipa je drugačna, tako glede priprave, prehrane, vsega. Sam vedno pravim, da na hrib lahko prideš s petih različnih strani, vsak pa izbere svojo pot, odvisno od tega, kateri bolj zaupa. Tukaj se zdaj še malo lovimo, način treninga je drugačen, prav tako tudi način prehrane, tukaj vidim največjo razliko, kar pa mi je najbolj všeč, je to, da je ekipa dosti bolj sproščena in da uživamo na dirkah. Pritisk je, a je pozitiven in mi za zdaj super ustreza," pravi Novak, ki se v ekipi UAE počuti dobrodošlega in zaželenega.

"Najslabši kolesar je pomemben ravno toliko kot najboljši"

Foto: Guliverimage "Vsi vedo, da je ekipa sestavljena iz sedmih, osmih kolesarjev in da ima vsak svojo nalogo. Najslabši kolesar je pomemben ravno toliko kot najboljši. Kolesarstvo je vse bolj ekipni šport, vsako leto gremo stopnjo višje, in ja, se zavedamo, da so tudi pomočniki zelo pomembni za to, da Tadej zmaga."

Pred Novakom je v prvem delu sezone še dirka po Normandiji (25. do 30. april), sledi kratek odmor, nato višinske priprave za Tour v Siera Nevadi, dirka v Italiji, ki ji med 14. in 18. junijem sledi dirka Po Sloveniji in če se bo Novakova želja izpolnila, tudi francoski Tour, ki se začne 1. julija.

Na razširjenem seznamu za Tour

Trenutno je na razširjenem seznamu za Tour, elitna osmerica pa bo znana šele 14 dni pred Tourom. "Na Tour zagotovo odhaja Tadej, vsa ostala ekipa se bo sestavila okoli njega. Če bom dovolj dober in bo ekipa menila, da sem pripravljen, bom na dirko šel, če tega ne bo, potem žal ne bom odšel. Seveda bi se rad udeležil Toura, to so moje sanje, vendar bi šel tja rad dirkat, ne samo nastopat. Torej, če bom dobro pripravljen, bi rad šel, če ne, raje ostanem doma."

"Dokler bo Tadej užival na dirkah, bo tudi zmagoval"



Novak je spregovoril tudi o odnosu s Tadejem Pogačarjem, ki naj bi svojo odločitev o udeležbi na največji domači dirki sporočil v začetku maja.



"S Tadejem imava prijateljski odnos, sva redno na vezi, se tipkava, slišiva, sva se kar ujela. Preseneča me, kako sproščen je. Ne glede na to, za katero dirko gre, ali je to ena največjih dirk na svetu, na primer Pariz-Nica, vedno reče, da bo zmagal in na koncu to tudi stori. Jaz si tega ne upam reči, zelo težko je biti tako sproščen in tega bi se rad tudi sam naučil. Biti sproščen pred dirko in uživati. Tadej na dirkah uživa, zanj je to igra in dokler bo užival na dirkah, bo tudi zmagoval," je prepričan Novak. In kakšen je Pogačar kot vodja, kot kapetan? "Nastopal sem s številnimi kapetani, od Nibalija do Lande, in lahko rečem, da je Tadej povsem normalen fant, vsi zvezdniki to poudarjajo. Izredno sproščen je in ko se pogovarjamo z njim, nikoli nimamo občutka, da je najboljši kolesar na svetu, tako da je super. Kar naprej imamo neke hece, vzdušje je super, tudi po večerji ostanemo dlje, da se pogovarjamo in se imamo super."

