Pogačar ima neporavnane račune

"Čeprav je pomlad za nas že zelo uspešna, v Ardene prihajamo lačni," pred nedeljsko dirko Amstel Gold, prvo od treh ardenskih klasik, tekmecem grozi številka ena svetovnega kolesarstva, slovenski as Tadej Pogačar. "Tadej si želi zmagati na vseh dirkah," pa je na vprašanje, s kakšnimi cilji kolesarji UAE Emirates prihajajo na Nizozemsko, odgovoril direktor moštva Fabio Baldato. In Pogačar ima z edino nizozemsko klasiko še neporavnane račune, na njej je nastopil le enkrat − leta 2019 − in odstopil.

"Na ardenskih klasikah si želimo doseči dobre rezultate, začenši z dirko Amstel Gold," pravi Tadej Pogačar, ki bo ob odsotnosti Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta v nedeljo velik favorit za zmago na 253,6 kilometra dolgi dirki od Maastrichta do Berg en Terblijta. Na tej dirki se je že preizkusil leta 2019 in zabeležil enega od svojih redkih odstopov. "Tu sem dirkal le enkrat, vendar vem, da je dirka dolga in naporna, s številnimi vzponi, zato moramo biti pripravljeni na zahtevno preizkušnjo," je še povedal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

"Tadej si želi zmagati na vseh dirkah"

Fabio Baldato in Allan Peiper sta pred leti sodelovala že v moštvu BMC. Foto: Guliverimage Glede na to, da je za dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji osrednji cilj sezone poleti še tretjič v karieri osvojiti znameniti Tour in Dancu Jonasu Vingegaardu vrniti za lanski poraz, se več poznavalcev, tudi nekdanji profesionalni kolesar Michael Rasmussen, sprašuje, kako smiselno je, da Pogačar dirka na tako številnih enodnevnih dirkah. Te so precej stresne, pravi 48-letni Danec: "Pogačar z nastopi na enodnevnih dirkah veliko tvega."

Na te skrbi odgovarja Fabio Baldato. "Seveda si Tadej želi še enkrat zmagati na Touru. A ne samo tam, zmagati želi na vseh dirkah," je že pred časom razkril Italijan. Pogačarju je letos uspelo osvojiti še tretji spomenik. Po tem, ko je v letih 2021 in 2022 osvojil Lombardijo in leta 2021 tudi Liege−Bastogne−Liege, je pred slabima dvema tednoma kolesarski svet osupnil še z zmagoslavjem na 102. Dirki po Flandriji. "V zadnjih letih smo opazili, da ima rad klasike, in zato nam je v veselje, da lahko dirka na njih," je še povedal Baldato.

Tudi na Touru bo pravi

Ta tudi meni, da pester Pogačarjev pomladni program ne bo ogrozil njegovega Toura. "Videli smo že kolesarje, ki lahko zmagajo na Amstel Goldu, Liegeu in Touru. V sezoni sta mogoča dva vrhunca forme. Povsem mogoče se je dobro pripraviti na klasike, se nato spočiti in imeti na Touru spet dobre možnosti za zmago," še razmišlja Baldato. Pogačar bo po Amstel Goldu dirkal še na Valonski puščici (19. april) in na spomeniku Liege−Bastogne−Liege (23. april), nato pa ga čaka daljši tekmovalni premor. Za zdaj še ni jasno, ali bo pred Tourom nastopil tudi na dirki Po Sloveniji (od 14. do 18. junija).

Pa konkurenca?

Se bo Mateju Mohoriču le nasmehnila sreča? Foto: Guliver Image Amstel Gold je dirka po Pogačarjevem okusu: dolga, naporna, tehnična in s številnimi vzponi. Kolesarje v nedeljo čaka več kot tri tisoč "višincev", po Flandriji pa je jasno, da bo slovenskemu zvezdniku le malokdo kos, če se bo odločil napasti. Van Aerta in van der Poela kot že rečeno na dirki ne bo, Pogačarjevi najresnejši konkurenti pa bodo dvakratni zmagovalec in branilec zmage, Poljak Michal Kwiatkowski, pa tudi njegov moštveni kolega pri Ineos Grenadiers, Britanec Tom Pidcock, kot tudi Francoza Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in David Gaudu (Groupama-FDJ) ter Američana Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in Quinn Simmons (Trek-Segafredo).

Svoje načrte imajo zagotovo tudi v Bahrain Victoriousu z Matejem Mohoričem, ki mu izjemno pomemben spomladanski del sezone ne poteka po željah. Mohoriču bo do dobrega rezultata v nedeljo pomagal še klubski kolesar Matevž Govekar. Na dirki bodo torej nastopili trije Slovenci.

Foto: zajem zaslona

Le šesterici uspelo dobiti trojček

Dirka Amstel Gold je prva od treh ardenskih klasik, poleg nje slavni trojec tvorita še Valonska puščica in Liege−Bastogne−Liege. Če bo Pogačarju v nedeljo uspelo zmagati, mu bo do popolnega kompleta manjkala le še Valonska puščica. V zgodovini je sicer le šesterici kolesarjev uspelo dobiti vse tri ardenske klasike, dvema celo v enem letu. To sta pokojni Italijan Davide Rebellin (trojček je osvojil leta 2004) in belgijski šampion Philippe Gilbert (2011). Še četverica je dobila vse tri dirke, a ne v eni sezoni. To so Danilo Di Luca, Michele Bartoli, Eddy Merckx in Bernard Hinault.

Eugenie Bujak (levo) na dirki ne bo, slovenske barve pa bosta branili Špela Kern in Urška Žigart (desno). Foto: Vid Ponikvar

Na delu tudi dve Slovenki

Pred 57. moško dirko Amstel Gold (ta se bo začela ob 10.50 in končala med 16.50 in 17.10) se bodo na deveti izvedbi te preizkušnje pomerile še kolesarke. Na 155,8 kilometra dolgi trasi od Maastrichta do Valkenburga bosta slovenske barve branili Špela Kern (Cofidis) in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (Jayco AlUla).

