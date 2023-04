Tadej Pogačar žrtev roparskega dvojca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar je bil med kolesarsko dirko Pariz-Nica žrtev roparskega dvojca, ki je iz njegove hotelske sobe izmaknil dragoceno ročno uro. To je dobil v dar za bron na olimpijskih igrah v Tokiu. Storilca so v torek na sodišču v Nici obsodili na štiriletno zaporno kazen in 50 tisoč evrov globe. Pogačar, ki je bil prisoten na sodni obravnavi, ni edina žrtev roparskega tandema.

Po poročanju spletnega portala nicematin.com je bil na sodni obravnavi v Nici zoper dva roparja prisoten tudi Tadej Pogačar. Roparja sta mu iz hotelske sobe v mestu Valbonne, kjer je bil nastanjen med kolesarsko dirko Pariz–Nica, izmaknila dragoceno uro prestižne znamke Richard Mille.

"Ura je bila zame zelo dragocena. Po olimpijskih igrah (v Tokiu) sem jo dobil v dar od svojega šefa," je povedal Pogačar. "Ura je stala 165 tisoč evrov, danes pa je njena vrednost ocenjena na 300 tisoč evrov. Zanimivo je, kako hitro jim jo je uspelo prodati, brez kakršnihkoli dokumentov in šatulje," se je čudil prvi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Pogačar je pred startom predzadnje etape na dirki Pariz-Nica še nosil dragoceno uro prestižne znamke Richard Mille, zvečer pa ostal brez nje. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Rop se je zgodil 11. marca nekaj po 18. uri, kmalu za tem, ko je Pogačar, ki je tisti dan zmagal na predzadnji etapi dirke Pariz–Nica, prispel v hotelsko sobo v mestu Valbonne. Po poročanju spletnega portala nicematin.com se je Pogačar iz svoje hotelske sobe nato odpravil na masažo v istem nadstropju, enega od roparjev pa naj bi v sobo spustila hotelska uslužbenka, ki jo je pretental z izgovorom, da želi ženo presenetiti s koktajlom. Ko je vstopil v sobo, je zgrabil uro in zbežal.

Pogačar ni edina žrtev roparskega dvojca z območja La Lanterne v Nici. Kriminalisti so bili roparjema za petami že vse od 6. marca, ko sta ukradla manjši sef in dve uri znamke Rolex Daytona. Storilca so prijeli 16. marca.

Moška sta dejanja priznala, pri čemer sta se izgovarjala na to, da sta rop zagrešila pod pritiskom, saj sta se znašla v dolgovih. V torek zvečer so ju obsodili na štiriletno zaporno kazen in 50 tisoč evrov globe na osebo.

Tadej Pogačar se po izjemno uspešnem uvodu v sezono na dirke vrača že ta konec tedna, ko bo nastopil na dirki Amstel Gold Rade (16. april).

